《現代漢語詞典》出APP收費98元

（来源：中国新闻网） “《現代漢語詞典》出APP了！”近日，這個消息傳出後，很快引發廣泛關注。不少使用過的網友都認為，一本厚重的工具書變成手機應用，實用又方便。但也有人提出，它的使用需要收費，這點不太合理。



像《新華字典》、《現代漢語詞典》這一類APP應不應該收費？互聯網時代，辭書等傳統工具書的數字化面臨哪些問題？又會帶來怎樣的變化？



《現代漢語詞典》也有了APP



日前，由商務印書館推出的《現代漢語詞典》（第7版）APP正式發布。



商務印書館方面向記者介紹，《現代漢語詞典》APP在全貌呈現《現代漢語詞典》（第7版）內容基礎上，還依據《通用規範漢字字典》等辭書內容開發了漢字動態標準筆順等增值服務。



此外，除了呈現拼音、部首等傳統紙書檢索方式外，這款APP還新增手寫輸入查詢、語音輸入查詢、攝像頭組詞查詢等數字化檢索方式。



有意思的是，檢索結果除了所查字詞外，還同時呈現同音字、同部首字，以及同音詞、順序詞、居中詞、倒序詞、相關詞等。同時，APP實現了全文任意字詞“即點即查”。



“《現代漢語詞典》APP的正式發布，意味著中國影響最大的漢語語文詞典實現了數字化。”中國社會科學院語言研究所所長劉丹青表示，此舉增加了普通查閱之外的很多語言文字學習和語文應用的便捷功能，“大大提升了詞典的應用價值。”