中外雕塑家創作的作品永久展陳於長春

中評社北京9月22日電／第二十屆中國長春國際雕塑作品邀請展21日揭幕，中外28位雕塑家創作的27件（組）作品得以永久展陳於長春市人民大街歷史文化街區，提升這條百年老街的品質和韵味。



自1997年起，中國長春國際雕塑作品邀請展已連續舉辦19屆，共計216個國家及地區的530餘位雕塑家的846組（件）作品落戶長春，入選雕塑家無不引以為榮。該邀請展現已成為中外雕塑家展現作品，進行創作交流的重要平台。



本屆邀請展以“城市·振興”為主題，從今年2月開始面向全球公開征集方案。至截稿時，共收到來自67個國家和地區的507位雕塑家的1900餘個方案。同時，組委會特邀中外51位雕塑家的244個方案，一同參與評選。



經嚴格評選，27件作品方案最終入選。這些作品中，既有描繪城市繁華景象的大型雕塑，又有反映人民幸福安康的雕塑小品；既有東方神韵的寫意雕塑，又有西方傳統的寫實雕塑。



經過在長春歷時1個多月的創作，中外雕塑家製作完成了他們的作品及安裝。



墨西哥雕塑家哈維爾·阿斯托加創作的《繆斯女神手托長春之花》此次成功入選。他直言，能從數以千計的雕塑家投稿中被選出讓他非常高興。



“我十分了解中國，尤其是長春這座城市。”哈維爾·阿斯托加說，長春在城市規劃方面所取得的卓越成就、持續而快速的社會發展，以及這座城市通過公共藝術作品實現對公眾教育的遠見，持續不斷地帶給人驚喜。



長春市副市長周賀介紹，當地建起了12座雕塑藝術主題公園和4座雕塑藝術館，收藏了大量中外名家雕塑作品，使這裡真正成為世界雕塑藝術的聖地和雕塑愛好者的精神家園。



（來源：中國新聞網）