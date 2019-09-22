70年，中國糧食年產量增長近5倍

中評社北京9月22日電／9月23日將迎來中國農民豐收節，豐收的喜悅是沉甸甸的——新中國成立70年來，中國糧食年產量增長近5倍，從1949年的2263.6億斤增加到2018年的13157.8億斤；年人均占有量翻了一番多，從400多斤增加到900多斤，高於世界平均水平。



70年來，我國糧食生產不斷進步，如果以千億斤作為一個台階計算，已先後邁上11個新台階，由供給短缺轉變為供求基本平衡。其中，1996年糧食產量歷史性突破10000億斤大關，2012年至2018年產量連續保持在12000億斤以上。2004年以來，糧食生產實現“十五連豐”。



穩定豐收的成就來之不易，既要克服頻繁發生的自然災害和病蟲害，還要面對日益趨緊的水土資源，解決價格和成本等壓力。黨的十八大以來，我國堅持“以我為主、立足國內、確保產能、適度進口、科技支撐”的國家糧食安全戰略，水稻、小麥、玉米三大穀物自給率保持在98%以上。事實證明，中國人的飯碗始終牢牢端在自己手上。



倉廩實的背後，是基礎設施不斷完善、科技能力不斷提升。農田有效灌溉面積超過10億畝，小麥生產基本實現全程機械化，玉米、水稻耕種收綜合機械化率超過80%，主要農作物良種基本實現全覆蓋，科學施肥、節水灌溉、綠色防控等技術大面積推廣。



70年來，中國人碗裡的糧食品種從粗到細再到粗，數量從少到多再到少，人們越來越重視粗細搭配、少而精。一碗飯的變化，折射的是人民生活水平的提高和社會的變遷。



中國社科院農村發展研究所研究員李國祥說，我國是人口大國，糧食安全是頭等大事。保障國家糧食安全是實現經濟發展、社會穩定、國家安全的重要基礎，任何時候這根弦都不能鬆。



（來源：新華網）