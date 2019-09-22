七百名專家學者共同求解未來通信

中評社北京9月22日電／ 9月19日－21日，由中國電子學會主辦，中國電子學會通信分會、南京郵電大學、東南大學等十家單位聯合承辦，23家單位協辦的“2019年全國通信理論與技術學術會議暨通信領域創新發展論壇”在南京召開。大會共組織了69場高水平學術報告，其中大會特邀報告13場。



中國工程院院士張明高作了《現代通信中的電波傳播》報告、中國科學院院士吳培亨作了《太赫茲通信技術》報告、中國科學院院士陸建華作了《網絡時代的科技創新——空間網絡前沿與中國機遇》報告、中國工程院院士姜會林作了《空間信息網絡與激光通信研究》報告、英國皇家工程院院士王江舟作了《機器學習與移動邊緣計算及其應用》報告。



大會舉辦了“信息網絡與服務”“無線通信與頻譜資源”“多媒體通信與信息處理”“光通信與光網絡”“通信與信息安全”“物聯網與智能信息系統”及通信領域青年學者專題論壇等7個通信領域創新發展論壇，以及頭腦風暴會“未來通信理論與技術戰略研討會”。全國通信領域約700名專家、學者和企業家代表與會，分享在上述領域開展理論研究和實踐探索的成果，並就大家關心的有關技術和應用問題進行了深入研討，共同求解未來通信。



會上，專家學者不僅聚焦5G技術尚待解決的瓶頸問題，同時也分享了6G技術的研究進展。



大會組委會主席、中國電子學會通信分會主任委員、南京郵電大學物聯網研究院院長朱洪波認為，5G為工業4.0時代建好了“高速公路”，在此基礎上，工業智能化、交通智能化等產業型應用有了實現的可能。而6G應當是探索在5G的基礎上，向智能化時代發展的一種系統級的一個時代，而不僅僅限於傳輸優勢。



東南大學移動通信國家重點實驗室主任尤肖虎發表《6G技術挑戰與容量再提升》主題報告。他認為，網絡通信正在進入一個新的加速發展期，需要以體系構架創新來引領整個網絡技術的發展，以及解決安全問題。在未來發展6G網絡時，主要有容量與覆蓋的兼容、確定性2B網絡和開放性網絡安全三方面的技術挑戰。



北京郵電大學副校長王文博發表《空天地信息網絡融合技術》主題報告時表示，雖然5G的三大場景支持各種各樣的業務，但是實際上從布網建設到用戶終端、穩定性各個方面還是面臨挑戰；在5G發展的同時，各個國家不斷在布局6G研究；6G發展應該往高頻段走，空間和地面進行融合以及智能化；衛星與地面通信具有較強的互補性，空天地一體化網絡是未來整個通信網絡發展的重要領域。



6G的網絡容量有多大？合肥工業大學副校長李建東在《面向6G的立體致密無線網絡》報告中談到，6G網絡容量可達到5G網絡容量的1000倍，6G通信技術最終將實現天地互聯。在這樣的背景下如何提高容量呢？他建議，一是在拓展平面找資源；二是在現有資源下構建專用的電磁空間，構成致密網絡。6G的特點還是未知的，希望利用干擾的相關性、差異性還有干擾可壓縮性、中和性，來構建專用、專享的電磁空間。



（來源：新華網）

