社評：兩岸“外交戰”質變　台徹底淪為工具

中評社台北9月23日電（評論員 林淑玲）台灣上周失去兩個“邦交國”，重創蔡英文政府。兩岸關係影響台灣的“外交”空間，這無庸置疑。更值得注意的是，台灣失去“邦交國”一事已從昔日的兩岸“外交戰”，演變為美中的大國角力、區域爭霸，台灣徹底淪為工具化角色。當“選前斷交會為民進黨加分”的因素都不再被重視，台灣要當自強。



蔡英文2016年5月20日上任迄今已丟了7個“邦交國”，目前僅剩的15個“邦交國”，分布於南太平洋4國、歐洲1國、非洲1國、加勒比海4國、中美洲4國、南美洲1國。較具份量的國家僅有位於中南美洲的瓜地馬拉、尼加拉瓜、宏都拉斯、巴拉圭。其他不乏微型國家，例如南太現存4個邦交國馬紹爾群島、諾魯、吐瓦魯、帛琉加起來總人口僅約12萬人。中國大陸崛起後，台灣已喪失爭取“邦交國”優勢，馬政府時代會不會“斷交”是看大陸動不動，近期更轉為取決於中美角力發展，台灣幾無置喙餘地，砸錢也沒用。



台灣還能守住瓜地馬拉、尼加拉瓜、宏都拉斯等重量級國家純粹是因中美洲形同美國後院，在中美洲與美國的FTA之下經貿關係密切，美國幫著台灣扛住與中美洲“邦交國”關係。不過各國也有自己的利益，都希望能與中國發展經貿關係，美國能扛多久不得而知，蔡英文上任後巴拿馬、薩爾瓦多就轉向了。太平洋區域國家傳統是美國、澳洲、紐西蘭等大國勢力範圍，美國主導退出巴黎氣候協定、印太計劃過於強勢等因素引起南太島國不滿，中國勢力逐漸上升，催化了索羅門群島與吉里巴斯棄台灣轉向北京。除此之外，台灣能在歐洲留下唯一“邦交”梵蒂岡也不是台灣的因素，而是取決於北京和教廷關係。



以此發展下去，兩岸關係如果沒有重大改變，接下來台灣的“邦交國”之中，除了幾個美國實力特強的國家，其他可能會陸續失守。台灣的“外交”主體性蕩然無存，完全依附美國，如同附庸，美國頂不住就完了。以9月16日“斷交”的索羅門群島為例，蔡政府在“斷交”前幾天急邀索國外交部長訪台談合作案，台“外長”吳釗燮的正式晚宴上就請來美國在台協會（AIT）處長酈英傑坐鎮，但還是徒勞無功。



台灣“邦交國”主要分布在中美洲和南太平洋，這兩個區域近期美中角力戰打得熱呼呼，前者，美國在北京從台灣手中拿走巴拿馬、薩爾瓦多等重量級國家後，力防中國勢力進一步深入美國後院。南太平洋島國則是美國、澳洲印太計劃的戰略要地，也是第二島鏈國家，華府想盡辦法欲阻止北京在南太島國插旗。蔡政府在南太連斷兩國後放話，中國衝擊印太戰略美國會有回應。美國國務院也公開發言表示深感失望，正在研擬各種因應選項。後續應還有發展。



美國最近持續利用香港、台灣牌來抗衡北京，當台灣的“外交”淪為美國挑戰中國崛起的工具，在本質上就與昔日的兩岸外交戰不同，主要有兩個變項，第一，變成是外國勢力干預，第二，變成是中美的區域對抗。在兩岸打“外交戰”時代，大陸出手對台灣內部因素的考量會比較多，例如兩岸關係好的時候就“外交休兵”，像馬政府時代，也會評估台灣的選舉因素，免得讓民進黨撿到槍。



如今強勢的美國站在台灣的前面，是美國要台灣協助守住這些“邦交國”，為美國所用，阻止中國勢力進入，整個戰略格局已完全不同。大陸處理台灣“邦交國”的議題，已不是在處理兩岸關係，而是中美角力的延伸，在對抗美國的地盤爭奪戰。從這點來看，兩岸關係發展到這個程度，緊接著而來的情勢不可預測性太高。



尤甚者，現在台灣民進黨、國民黨基本都走親美路線、支持對美軍購等，“立法院”本周將開始審議《新式戰機採購特別條例》草案，特別預算總額高達新台幣2500億元，國民黨也不會擋。預期2020不論是哪個政黨執政，兩岸關係都不會太樂觀，也不太會改變台灣成為美中爭霸工具化角色的窘境。