連江縣長劉增應肯定大陸恢復小三通自由行

劉增應。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社馬祖9月23日電（記者 鄭羿菲）針對中國大陸恢復小三通陸客自由行，中國國民黨連江縣長劉增應接受中評社訪問時表示，前陣子因為小三通限縮，陸客占比10％的馬祖立刻受到非常大的影響，我們很高興大陸重新開放小三通自由行，相信在既有基礎下能夠擴大小三通旅遊，促進兩岸交流。



馬祖目前設籍人口約1萬3千人，有關四通（通水、通電、通氣、通橋）的進度，劉增應說，我們樂觀其成，馬祖的短期目標是發展交通、旅遊、觀光產業，讓每年20至30萬觀光客發展到每年100萬人，而長期目標則往四通方向邁進。



馬祖的戰地風光向來是觀光賣點，但因兩岸關係走下坡，中國大陸在8月限制陸客申請小三通自由行，讓金門、馬祖、澎湖等離島承受龐大壓力，國民黨金門縣長楊鎮浯、連江縣長劉增應、澎湖縣長賴峰偉率團赴北京表達需求，希望大陸對離島地區能區隔處理。對此，國台辦主任劉結一表達“理解三離島的需求”，而中國大陸出入境管理部門在9月20日公告恢復受理金門、馬祖、澎湖小三通個人旅遊簽注申請。



劉增應接受中評社訪問時表示，馬祖跟大陸非常近，有2個小三通航線，快則20分鐘，慢則1個小時就能到，所以馬祖一直扮演兩岸交流非常重要的角色，前陣子因為小三通限縮，雖然馬祖每年約有20至30萬旅客，但陸客占比約10％立刻受到非常大的影響，我們更希望擴大小三通，讓更多大陸遊客來馬祖、促進兩岸交流。



劉增應也說，我們很高興大陸重新開放小三通自由行，相信在既有基礎下能夠朝擴大小三通旅遊邁進，促進兩岸交流，一起創造人民福利、兩岸福祉。



至於在限制小三通自由行的約1個半月間，馬祖少了多少旅客？劉增應指出，因為時間很短沒有確實統計，但的確有些要過來體檢、探親、漁業合作計劃基礎人員、馬拉松賽事選手們等民眾受到影響，沒辦法過來。



劉增應說，馬祖目前與福州之間定期舉辦榕馬會談、與對岸連江縣也有連江會談、媽祖昇天祭、兩岸鬧元宵、青年學子運動等交流活動，希望在這樣的基礎上能夠繼續擴大交流。



中評社記者問道，通水、通電、通氣、通橋等四通有什麼進度嗎？



劉增應回應，基本上我們對四通樂觀其成，金門、馬祖在地理位置上，以前是兩岸對峙時期的前線，現在也是兩岸交流的縮影，馬祖扮演著重要角色。未來四通是趨勢，現階段還是先加強交通、旅遊、觀光產業更重要，在這個基礎上擴大，未來才會有四通。目前整個馬祖每年約20至30萬觀光客，若成長到每年100萬觀光客，而這些基礎設施是不夠的，未來藉由擴大交流，兩岸四通提供更充足的民生需求是必要的。



劉增應指出，陸客每年來馬祖約2～3萬人次，這樣還太少了，我們一直希望大陸積極加強這方面的交流才是比較務實的，在短期目標上包括發展交通觀光產業，而長期目標是往四通方向邁進。