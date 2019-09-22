中評社北京9月22日電／國務院新聞辦22日發表《為人民謀幸福：新中國人權事業發展70年》白皮書。



白皮書說，70年前，在中國共產黨的領導下，中國人民實現了翻身解放和當家作主。新中國70年，是中華民族迎來從站起來、富起來到強起來的70年；新中國70年，是中國人民各項基本權利日益得到尊重和保障的70年；新中國70年，是中國不斷為世界人權事業發展作出貢獻的70年。



白皮書指出，人民幸福生活是最大的人權。中國共產黨從誕生那一天起，就把為人民謀幸福、為民族謀復興、為人類謀發展作為奮鬥目標。新中國成立以來，特別是中共十八大以來，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，中國不斷總結人類社會發展經驗，在建設中國特色社會主義的偉大實踐中，堅持把人權的普遍性原則與自身實際相結合，奉行以人民為中心的人權理念，始終把生存權、發展權作為首要的基本人權，協調增進全體人民的各項權利，努力促進人的全面發展。歷史和現實都證明，中國成功地走出了一條符合國情的人權發展道路，豐富了人類文明多樣性。



白皮書強調，當前，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中國人民正在為實現“兩個一百年”奮鬥目標和中華民族偉大復興的中國夢而努力。在未來的歲月裡，隨著全面建成小康社會的實現，隨著國家基本實現現代化，隨著建成社會主義現代化強國，中國人民必將享有更加廣泛、更加充分的權利，中國人民必將在更高水平上實現全面發展。



白皮書說，在新的歷史時代，中國將秉持文明多樣和文明交流互鑒精神，與國際社會一道，推動各國共同發展、共同繁榮，促進世界人權事業發展，共同構建人類命運共同體。



（來源：新華網）