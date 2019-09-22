中國－東盟致力構建更為緊密的命運共同體

中評社北京9月22日電／9月的廣西南寧，處處綠樹成蔭，第16屆中國—東盟博覽會和中國—東盟商務與投資峰會21日在這裡開幕。各方一致表示，將通過多領域的務實合作，攜手打造更高水平的中國—東盟戰略夥伴關係，建設更為緊密的中國—東盟命運共同體。



共築穩定之基 共繪美好藍圖



在去年舉行的第21次中國—東盟領導人會議上，中國與東盟隆重紀念雙邊建立戰略夥伴關係15周年，並通過《中國—東盟戰略夥伴關係2030年願景》。北京大學東盟國家研究中心主任翟崑說，這為中國與東盟雙邊關係的發展確定了新的方向，為地區的和平穩定與持續繁榮打下良好基礎。



近年來，中國—東盟不斷加強戰略溝通，推動雙方關係進入全方位發展新階段。“‘一帶一路’建設取得了豐碩成果，很多國家通過參與‘一帶一路’建設得到巨大收獲。”廣東國際戰略研究院周邊戰略研究中心主任周方銀表示，“一帶一路”倡議已經成為廣受歡迎的國際合作平台，其深入推進有助於拉緊中國與世界尤其是與周邊國家互惠關係的紐帶，促進共同發展。



2003年中國與東盟建立戰略夥伴關係以來，雙邊合作已成為亞太地區成功合作的重要典範。“最近中國在廣西和雲南分別設立了自貿區，這是中國首次在沿邊地區建設自貿區，有利於擴大中國對東南亞和南亞的開放，體現出中國與周邊地區構建更緊密命運共同體的努力，將為區域經濟一體化帶來全新機遇。”周方銀說。