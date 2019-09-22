皮膚影像人工智能技術助推基層醫療診斷

（来源：中国日报网） 中評社北京9月22日電／“我國皮膚影像人工智能技術快速發展，皮膚病診斷能力有了顯著提高，下一步亟須全覆蓋基層醫療機構。”高級皮膚專家表示。



9月22日，第二屆全國皮膚病AI與遠程皮膚病學高峰論壇在天津舉行。與此同時，“中國皮膚影像能力提升工程”正式啟動。



“常見病易誤診，皮膚腫瘤易漏診，罕見病不認識，這就是我國基層皮膚病診斷面對的嚴峻現實。”中日友好醫院副院長兼皮膚科主任崔勇在此間舉行高峰論壇上說，基層醫療機構是基於人工智能應用的新型遠程皮膚病學模式的主戰場。



日前，北京市科學技術委員會2019年度“醫藥協同創新專項”完成項目評審。由崔勇牽頭申報的“黃色人種皮膚腫瘤、銀屑病、白癜風人工智能輔助決策系統的創研與應用”獲得立項。該項目也是我國皮膚病人工智能的首個政府立項。



空軍特色醫學中心皮膚病醫院皮膚影像診斷中心主任孟如鬆表示，皮膚影像設備在臨床和科研中發揮著重要作用，掌握皮膚攝影、皮膚鏡、皮膚CT、皮膚超聲等影像技術，可顯著提升與拓展皮膚科醫生的診斷能力。



基於影像學特征，借助人工智能開展遠程醫療與互聯網診療，皮膚科有著得天獨厚的優勢。國家衛生健康委員會規劃與信息司巡視員齊貴新指出，皮膚影像人工智能技術有助於衛健委“基層檢查，上級診斷”模式的推進，也是實施國家“健康中國”戰略的必由之路。



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