從兩個模式看民營經濟＂富民＂之路

中評社北京9月22日電／日前，筆者作為隨團專家，參加了“新時代民營經濟和高質量發展”網絡主題宣傳活動，先後考察調研了浙江、福建、廣東等地的民營經濟和民營企業，與當地政府職能部門以及民營企業家展開了深入的交流。在浙江溫州、福建晉江調研“溫州模式”和“晉江模式”這兩個我國著名的民營經濟模式時，筆者深刻感受到，大力發展民營經濟就是一條“富民”之路。



如今，溫州已經成長為中國民營經濟第一城。1978年溫州地區生產總值只有13億元，而2018年已經達到6006億元；城鄉居民人均總收入分別從1981年的477元、113元躍升至2018年的5.6萬元和2.7萬元。



同樣依靠民營經濟起家的晉江也是如此。曾經的晉江是改革開放初期典型的“高產窮縣”，財政和人均收入均低於全國、全省平均水平，而如今的晉江生產總值已經突破2000億元，占全省經濟總量的1／16。



在溫州和晉江這兩個地區，民營經濟貢獻的產值、稅收、就業崗位比重都達到了90%以上，可以說，正是民營經濟讓當地民眾得以脫貧致富。只有人民成為經濟增長的創造者和受益者，民營經濟才能真正地煥發光彩。



一批受到鼓舞的民間創業者，在民營經濟的舞台上嶄露頭角。曾經是修鞋匠的正泰掌門人——南存輝，從小作坊起家的青山董事局主席——項光達……一個個白手起家、自力更生的溫州人不斷踐行和發揚著“特別能吃苦、敢為天下先”的溫州精神。



而在晉江，“質量為先”的國內第一運動品牌安踏，“誠信、拼搏、創新、奉獻”的生活衛生用品巨頭恒安集團，以及其他眾多民營企業，也都在不斷豐富著“始終堅持在頑強拼搏中取勝”的晉江經驗。



正如浙江省委常委、溫州市委書記陳偉俊所說，民營經濟是逼出來的、放出來的、闖出來的。曾經深陷貧困的溫州人和晉江人，他們身上始終展現的是我命由我不由天、依靠努力改變命運的抗爭精神，這也是安踏、正泰等民營企業能夠勤勤懇懇經營、扎扎實實發展的不竭動力。



在“溫州模式”和“晉江模式”中，政府也發揮了巨大的作用，給一個個躊躇滿志的青年人創造了廣闊的天地。



溫州頒發了全國第一張個體戶工商執照，培養了第一個股份合作企業，第一個實行金融浮動利率改革，之後陸續推出“80條新政”“146項具體措施”“61個引領性舉措”，等等。



晉江也同樣走在為民營企業創造良好環境的前列。迄今，晉江共開展了十二輪審批制度改革，重塑審批流程，設立電子監察中心，深化放管服改革，提出“馬上辦、網上辦、就近辦、一次辦”的“四辦理念”，等等。



不僅如此，地方政府還對民營企業家給予了足夠的尊重，讓他們真正有歸屬感。



溫州為民營企業家設立了溫州民營企業家節，晉江則將“企業所需、即我所為”作為施政方針，這都是對民營企業家的巨大肯定，積極踐行了習近平總書記強調的“民營企業和民營企業家是我們自己人”的方針。



最值得一提的是，經過多次調研、問計於民之後，2002年6月，時任福建省省長的習近平同志從晉江發展的實踐中提煉出“晉江經驗”，並於同年8月和10月分別在《人民日報》和《福建日報》上發表文章，總結了晉江經驗對福建經濟發展的六個啟示，以及要處理好的五大關係，讓“晉江模式”煥發出勃勃生機。習近平同志在浙江工作期間對溫州發展高度重視，先後23次來溫州考察指導工作。他曾勉勵溫州：“我對溫州有一個很大的希望，就是希望溫州把這部創新史繼續寫下去，探索新的規律，創造新的業績，寫出新的經驗，為全省帶好頭，也為全國作示範。”



習近平總書記在2018年民營企業座談會上“讓民營經濟創新源泉充分湧流，讓民營經濟創造活力充分迸發”的指示言猶在耳。從“溫州模式”和“晉江模式”出發，我們欣喜地看到，無數創新創業者正推動民營經濟在“富民”之路上越走越快、越走越遠。（盤古智庫高級研究員、中國財政科學研究院應用經濟學博士後、經濟日報-中國經濟網專欄作者 盤和林）



（來源：經濟日報－中國經濟網）