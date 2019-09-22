阿桑奇所處英國監獄的惡劣條件

中評社香港9月22日電／維基解密網站的主編克里斯廷·赫拉凡松（Kristinn Hrafnsson）透露，維基解密的創始人阿桑奇在英國貝爾馬什監獄大多數時間所處的環境比恐怖分子更糟，他指出，英國司法系統阻礙阿桑奇充分準備法庭的聽證會。



衛星新聞消息，赫拉凡松在接受Grayzone新聞網站的採訪時稱："他一直處於被隔離的狀態，大部分時間都被關在牢房裡……僅在幾天前，他才接觸到案件材料：律師獲准給他送來文件，並將有關材料留給他。英國司法系統借此使阿桑奇不可能為審判做好充分準備。"



他指出："到目前為止，據貝爾馬什監獄其他犯人的律師透露，我意味著是恐怖分子和殘暴罪犯，阿桑奇的拘留條件比那些囚犯的生活條件更惡劣。"



他說，如果阿桑奇被判有罪，他將面臨共達175年的監禁。赫拉凡松說："必須以任何方式停止此事，但英國現任政府讓我對此不報太多希望--其似乎完全是在為美國的利益服務。"



阿桑奇2010年在瑞典受到性騷擾和強姦指控。由於擔心被引渡到瑞典，阿桑奇自2012年6月起進入厄瓜多爾駐倫敦大使館避難，於2019年4月11日晨在瑞典和美國的要求下遭到扣押。倫敦法院認定他犯有違反保釋條件的罪行。英國法院將於2020年初審理向美國引渡阿桑奇的案件。