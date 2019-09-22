評論：速度與效率　中國逐夢民族復興在路上

中評社香港9月22日電／新華社今天發表評論，題為“速度與效率 中國逐夢民族復興在路上”，全文如下。



新中國成立70年來，中國經濟的快速增長讓世界感受到“中國速度”的影響力。隨著中國特色社會主義進入新時代，更高的效率成為觀察“中國速度”的新維度。



國家統計局數據顯示，按美元計價，1952年至2018年，中國GDP增長了452.6倍。按不變價計算，2018年GDP比1952年增長174倍；其中，改革開放後的1979年至2018年，中國GDP年均增長9.4%，遠高於同期世界經濟2.9%左右的年均增速。



中國經濟的高歌猛進，徹底改變了世界第一人口大國的面貌，極大改善人民生活水平，綜合國力和國際影響力實現歷史性跨越。2018年，中國對世界經濟增長的貢獻率為27.5%，比1978年大幅提高24.4個百分點。



而當中國經濟由高速增長轉向高質量發展的新階段，讓世人讚嘆的“中國速度”不再限於簡單的GDP增速，而更關乎世界第二大經濟體擁抱和貫徹新發展理念的迅速轉身。



新時代的“中國速度”，驅動力更多與效率有關，更多來自科技創新。最新下線的設計時速高達600公里的高速磁浮試驗樣車，運算1小時相當於13億人同時計算340年以上的超級計算機“天河一號”，能“秒下電影”的5G網絡……



風馳電掣般的科技發展與中國對研發前所未有的投入有重要關係。1992年至2018年，中國研發經費投入年均增長20%。2014年，研發經費投入強度首次突破2%，2018年提升至2.18%，超過歐盟15國平均水平。