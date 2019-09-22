濮存昕：拒絕浮躁　踏實演戲

（来源：南方日报） 中評社北京9月22日電／除了臉上刻下的些許皺紋，66歲的濮存昕與舞台上精神抖擻的狀態別無二致。



採訪是在9月8日，電影《決勝時刻》北京發布會之後。在這部群星雲集的獻禮片中，濮存昕是以配角身份參與的。他很久沒有參演電影了。當記者提到，他的上一部電影作品距今已近十年光景，“十年了”，濮存昕有些感慨地應了一聲。



是的，近十年間，他將大把時間和精力投入到舞台。在這方寸之間，他對戲劇有著如痴如醉的執著。



去年記者也曾在北京人藝的後台採訪過他，當時濮存昕正站在退休這一重要人生節點，他更多在捫心自問：“我這輩子做對了沒有”。退休之後，濮存昕沒有半分鬆懈，他像一枚勻速旋轉的陀螺，不知停歇。他會感慨於歲月飛逝，“這行還沒幹好，沒幹對，我就退休了”。而他對未來的期許很簡單——能像人藝的前輩那樣拒絕浮躁，踏踏實實地演戲。



“我不適合商業電影”



《決勝時刻》的監制兼導演黃建新花了兩個晚上，打了七個小時的電話，才成功說服濮存昕參演。黃建新特別希望他能來，在他看來，像濮存昕這般具備深厚藝術功力的演員，才能讓李宗仁這樣的角色立住。



“歷史人物中，我也不知道我像誰。”最初受邀演李宗仁，濮存昕的反應是，怎麼演啊？從身高到外形都相差太大了。“李宗仁的個兒很矮，我與他長相相似度也不高，他的眉骨很高，牙床突出。”濮存昕對記者說，“我這張臉比較‘世俗’，大家是把我劃到和藹可親的範疇裡的，演戲的時候怎麼讓大家有代入感？”



黃建新記得，當時溝通到第二天，濮存昕說參演的一個條件是，得去醫院做一個牙托，如果戴上牙托，在濮存昕看來能有百分之五十的自信。結果濮存昕還真找了一家醫院，第四天說他來，“我就知道他戴著牙托來演了。”