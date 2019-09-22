尚長榮：藝無坦途，唯有攀登

（来源：文汇报） 中評社北京9月22日電／ 5歲登台唱《四郎探母》，10歲拜師專攻淨角，著名京劇表演藝術家尚長榮已跟中國戲曲打了70多年交道。改革開放以來，他博采眾長，不斷創新、豐富京劇藝術。《曹操與楊修》裡富有詩性的曹孟德、《貞觀盛事》裡直言進諫的魏征、《廉吏於成龍》裡鐵骨錚錚的一代名臣……他是舞台上一個又一個精彩角色的塑造者，更是有靈魂、有本事、有擔當、有情懷的中國戲曲人。



功成名就並未讓這位京劇大家停歇前進的腳步，近年來他從網絡直播、3D電影到京劇連環畫，“玩”得不亦樂乎，只為了讓京劇藝術能被同時代的廣大觀眾接受。如今，年近八旬的尚長榮依舊身板挺直、聲音洪亮，一站上舞台，仍是戲文中活靈活現的西楚霸王、三國梟雄，唱念做打毫不含糊。耄耋之年，有人勸他可以歇歇了，他卻道：“藝無坦途，唯有攀登。”



【人物檔案】



尚長榮，1940年生於北京，著名京劇表演藝術家，國家級非物質文化遺產首批傳承人。曾三次獲得“中國戲劇梅花獎”，是中國戲劇界首位“梅花大獎”得主，三次獲得上海“白玉蘭”戲劇表演藝術獎，並獲得文化部“文華表演獎”以及全國先進工作者、上海市勞動模範等多項殊榮。



尚長榮出身梨園名門，是京劇四大名旦之一尚小雲的幼子。從小受到家庭藝術熏陶，他10歲正式拜師學京劇花臉，先後師從陳富瑞、蘇連漢、侯喜瑞、李克昌等名家。他嗓音洪亮、寬厚，融“架子”“銅錘”於一體，形成獨特的表演風格。尚長榮為創新京劇、傳承傳統藝術作出傑出貢獻，主演新編歷史劇《曹操與楊修》《貞觀盛事》《廉吏於成龍》大獲成功。他1991年加盟上海京劇院，於2011年被國際戲劇協會授予“世界戲劇大使”稱號、2013年獲第二屆中華藝文獎終身成就獎、2014年獲第六屆上海文學藝術獎終身成就獎、2017年被授予中國文聯終身成就戲劇家榮譽稱號。