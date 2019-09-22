唐國強：有作品留下，就是藝術生命的延續

中評社北京9月22日電／臨近國慶，獻禮劇紛紛出爐。18日下午，外交題材史詩巨制《外交風雲》在京舉行開播發布會，主演唐國強、孫維民、郭連文、盧奇、穀偉、黃薇等一眾熟臉出席。



作為一部紀實風格的電視劇，《外交風雲》堅持選用具有豐富表演經驗和良好觀眾口碑的一線特型演員，請到了唐國強飾演毛澤東、孫維民飾演周恩來、郭連文飾演劉少奇、盧奇飾演鄧小平、穀偉飾演陳毅、黃薇飾演鄧穎超。作為主演，唐國強最近還有一部電影《決勝時刻》要上映，連續兩部作品即將與觀眾見面，還有國慶節重要演出要彩排，他忙得有點連軸轉。



從1996年在電影《長征》中扮演毛澤東算起，23年間唐國強先後在影視劇中扮演毛主席40餘次。他說，每一次飾演毛主席都有不同的感受，因為不同的作品截取的歷史年代不同，表現的側重點也不同，而這次的故事之所以特別是因為選取了外交關係這個橫截面，劇中人物要從55歲演到83歲，28年跨度對演員來說，挑戰很大。



唐國強說，自己印象最深刻的一場戲是毛澤東會見尼克松。很多觀眾可能並不知道，當時毛澤東會見尼克松之前剛剛休克過，搶救回來後還會流口水，這樣的身體狀態下要面對會見尼克松、緩解中美關係這樣的重大時刻。“我需要揣度出毛主席那種身體與精神狀態上的矛盾，因為大病一場，體力其實有限，但他神智清晰，思維也很敏捷，包括說話也是蘊含了大智慧，不動聲色又內涵豐富。”唐國強透露，對演員來說要把握這樣的重頭戲很不容易，他需要對毛主席的“失神狀態”有準確把握，其中表演尺度也需要仔細拿捏。



這種對角色細節上的打磨，幾乎是唐國強一直以來的工作習慣。他還專門研究過毛主席喝茶的習慣，發現他會“吃茶葉”，“這可能是毛主席勞動人民家庭出身所帶來的一種節儉的習慣。”他把這個細節放進了戲裡，用大量類似的生活細節將人物形象填充得更加具體。對他來說，作為演員就是要琢磨人物、補充細節，“揣摩人物在什麼樣的狀態下會做什麼，怎麼做，這需要發揮演員的感受和聯想能力。”