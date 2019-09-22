韓、朱台南合體挺柱柱姐　全場強強滾

韓國瑜與朱立倫今在台南同台為洪秀柱站台。(中時電子報) 中評社台南9月22日電／參選台南市第六選區“立委”的中國國民黨主席洪秀柱22日應邀參加台南婦女會慶生餐會，國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜與前主席朱立倫也出席為洪秀柱造勢。韓、朱兩人首次公開同台，朱力撇初選心結，稱國民黨共同目標是藍軍團結，贏得勝選，強調韓國瑜是藍軍唯一母雞，全場強強滾。



這場藍營婦女參會由大台南市政倡議發展聯盟理事長、朱立倫妻舅高思博發起，要為洪秀柱參選台南市第六選區“立委”造勢，朱立倫應邀出席為洪加油，韓國瑜22日最後一刻決定出席。



中時電子報報道，韓流、洪流合體，台南婦女會現場人氣沸騰，曾捲入“換柱”風波，又與韓國瑜競爭黨內“總統”初選的朱立倫強調沒有個人恩怨問題，現在藍營只有一個共同目標，就是團結贏得“總統”與“立委”大選，力挺韓國瑜是國民黨內唯一的母雞。



洪秀柱提到高雄的“大港開唱”移師台南的議題，她為韓國瑜抱不平，批評滿口髒話的活動實在不像話，高雄市政府追查還被抗議，台南是文化古都，不歡迎這樣的音樂會擴展到此。



韓國瑜誇讚洪秀柱是女元帥南征，稱讚她4個優點，包括熱愛“中華民國”、關心台灣教育文化、過去在新北市永和區的“立委”服務口碑好，還把自己嫁給“中華民國”。



韓國瑜批評蔡英文政府把台灣外交搞得寸步難行，兩岸關係快速急凍、經濟發展一籌莫展，新南向政策一敗塗地，一到選舉就只會打“護主權”，他質疑的說，在場的人誰不護主權，2020年要讓蔡英文下台，讓民進黨了解人民最大。



洪秀柱造勢會營造大團結氣氛，韓國瑜力挺洪秀柱，也不時在台上與朱立倫親密交談，3人互動熱絡。

