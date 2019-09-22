2019平遙國際攝影大展開展

9月19日，俄罗斯摄影师弗拉基米尔·维亚特金在开展仪式上致辞。（来源： 新华网） 中評社北京9月22日電／第19屆平遙國際攝影大展19日在山西平遙古城開幕，共有來自31個國家和地區的12000多幅作品參展。



本屆平遙國際攝影大展主題為“幸福·奮鬥”，由展覽、交易、論壇、評選、教育、多媒體6大板塊以及主題展、學術展、國際展等12個單元組成，共有來自31個國家和地區的4119名攝影師參展，展出作品12619幅。其中，有參展院校103所，來自全球1162名學生的4644幅作品將亮相平遙。



本屆大展上的《我們》主題展，由中國攝影家協會主席李舸擔任總策展人，向中華人民共和國成立70周年獻禮。“該展覽由全國出生於不同年代、來自不同地域的70位攝影師，每人拍攝一幅富有儀式感的集體照片，以大合影的形式反映70年來中國的發展。”平遙國際攝影大展藝術總監張國田說。



此外，在國際展主題板塊，本屆大展邀請俄羅斯攝影大師弗拉基米爾·維亞特金（Vladimir Vyatkin）參加，他曾多次獲得荷賽獎並擔任荷賽獎評委。“攝影是一種跨民族、跨文化的交流形式，對於保留人類文化遺存具有重要意義。”維亞特金說。



平遙國際攝影大展創辦於2001年，每年舉辦一屆，累計超過100個國家和地區的攝影師參展，已成為世界知名的攝影文化盛會。