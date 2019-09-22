王旭東：擴大中國文化符號影響力

故宫博物院院长王旭东（来源： 新华网） 中評社北京9月22日電／故宮是舉世矚目的世界文化遺產，是中華優秀傳統文化的傑出代表，見證了多元文化的交流薈萃，承載著中華文化的獨特魅力。

故宮博物院院長王旭東在17日舉行的“發現‘中紋’之美——首屆中華符號數字化創意設計大賽”頒獎典禮致辭時表示，故宮博物院與中國紫禁城學會及金山辦公軟件的合作僅僅是一個開始，也是一個範例，本著開放、共享的原則，把文物蘊含的價值挖掘出來，在保護和傳承文化的基礎上讓年輕人有充分的機會參與其中，拉近文化遺產與公眾的距離。期待未來能有更多類似發掘與傳播傳統文化的活動，普惠大眾。



談及如何發揮故宮在傳承中華傳統文化方面的價值，王旭東表示，故宮博物院作為一個世界級文化遺產的文博機構，守護六百年皇家古建築群和186萬件（套）院藏文物。不管是古建築、還是院藏文物，都承載著中華民族幾千年來文化的根脈。與此同時，也可以從這些古建築和院藏文物中，發現各種圖案的美、各種元素的美。這些紋飾記錄了我們的先民在認識這個世界、改造這個世界過程中留給我們的豐富遺產。



“中華文化文明延續不斷，數之不盡的文化遺產分布在960萬平方公里的大地上，這些文物身上都有大量我們所謂的‘中紋之美’”。王旭東表示，“讓文物活起來”，要通過各種各樣的創意方式，讓蘊含在文化遺產中的價值能夠不斷地被挖掘、被闡釋、被傳播。



王旭東希望通過這些活動帶動文博界用一種開放的胸懷與社會機構合作，把中華傳統文化守護好、挖掘好、傳播好，讓中國文化符號的影響力不斷擴大，為傳播中華傳統文化之美留下濃墨重彩的一筆。



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