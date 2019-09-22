理想型郭粉投韓　胡幼偉建議韓國瑜這招

胡幼偉。(中評社 資料照) 中評社台北9月22日電／挺韓不遺餘力的中國文化大學新聞系主任、前“行政院”發言人胡幼偉臉書之前不明原因被停權，暫時於部落格發表文章。胡幼偉今發布〈由“粉郭”到“投韓”，怎麼做？〉一文，建議國民黨2020參選人韓國瑜在競選政見中，加入“郭味”，吸引“理想型”的郭粉票。



以下為胡幼偉文章全文：



郭台銘宣佈不參與“總統”大選後，郭粉會不會轉而支持韓國瑜，是許多人關心的問題。



我當然相信，有些郭粉，非常著迷於郭的個人魅力，於是會堅持非郭不投；但我也認為，另一些郭粉之所以支持郭，倒不是特別崇拜郭台銘個人，而是對於台灣政治與經濟現況的改變，有一番願景，郭台銘參加國民黨初選後，他們把這些願景的實現，投射到郭台銘身上，認為唯有郭當“總統”，這些理想才會實現。



如果我的觀察大致正確，這種“理想型”的郭粉票，是有可能移轉給韓國瑜的，關鍵在於，韓是否能在競選政見中，加入“郭味”，讓理想型郭粉相信，韓國瑜當“總統”，一樣能實現“郭式”願景。



那麼，所謂郭式願景，有哪些特色呢？我認為，主要有三大項：



1. 高科技的經濟與社會：郭台銘是做科技產品代工的，他對科技產品的發展趨勢，有第一手的實際觀察與體驗。因此，有些人認為，由郭做“總統”，台灣在人工智慧，大數據分析方面的科研發展與廣泛應用後的社會面貌改變，將會對台灣的經濟發展，帶來極大動力。



然而，我必須指出，科技發展的趨勢，已經是一種全球化的浪潮，郭台銘做不做“總統”，台灣都將捲入這股浪潮中，而不會停滯腳步！有些人認為，唯有郭當“總統”，台灣的科技發展才會加倍進步，是因為在枱面上的“總統”參選人中，只有郭有實務經驗，其他參選人，特別是韓國瑜或蔡英文，並未在競選主軸或政見中，特別強調這些理想。



因此，要想讓理想型郭粉轉而支持韓，韓國瑜的競選團隊，必須要在高科技產業的發展與社會應用上，多加闡述才行。其實，韓的“國政”顧問團總召張善政，原本就是科技人，在科技產業中，有多年實務經驗，韓營要端出有說服力的科技發展願景，本非難事。高雄市政府今年曾大力推動人工智慧與區塊鏈產業發展，但並未吸引媒體大幅報導；韓在宣揚競選理念時，也沒有特別強調科技發展，若要吸引郭粉來歸，韓營勢必要多增加一點“科技味”！



2. 高效率的政府治理：理想型郭粉的另一種想像，是超高效率的政府治理。郭董在鴻海王國的經營效能，已經成為一種傳奇故事。於是，郭粉的想像是，如果郭來當“總統”，“中華民國”政府的行政管理，將會有突飛猛進式的管理效能！



先不談這種想像是不是過於樂觀，或是否忽視了在“我國”現行“總統”與“行政院長”雙首長制度的憲政規範下，“總統”的有限職權，和企業總裁的一言九鼎、一呼百諾是完全不同的兩回事，郭的經營霸氣，確實讓不少郭粉期待，由郭做“總統”，大幅提升各級政府的行政效率。因此，要移轉郭粉票投老韓，在政府治理效能方面，韓應該多提些具體主張，讓郭粉相信，由韓國瑜做“總統”，政府的施政魄力與效率，一樣會大幅提升。而且，政府的財政管理，也會更注重開源節流，不只讓人民有錢，政府也會更有錢，來完成各項重大建設及社會福利工作。



3. 最後，郭董的國際人脈，也是郭粉“粉郭”的一項重要因素。郭對此也甚為自豪。雖然事實上，“中華民國”的“總統”，其實沒有什麼國際走動空間，但“國際聯結”仍然是許多人對未來“總統”的一種期待，因為，這種期望，可以安慰“國人”對“國家”被邊緣化的憂慮！



因此，要移轉郭粉票給韓國瑜，韓必須多多展現他的“國際味”！其實，韓在這方面已著墨頗多，例如，出訪他國、會晤國際重要人士等。今年十月，韓要再度訪美，拜會美方重要人物，並與旅美僑胞歡聚。這一類“國際化”的行動，應該增加安排，讓郭粉相信，由韓做“總統”，絕對不會只有接地氣的本土味；也會有拿得出手的國際味。尤其在面臨斷交潮的此時此刻，韓更必須讓郭粉相信，由他主政，兩岸關係和外交都會由剝轉復、轉危為安！



所以，要郭粉轉投老韓，絕對不是“不可能的任務”，關鍵在於，韓營必須了解郭粉的想望與願景，並且在政見中，多多添加這些“郭味”！