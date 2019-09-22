“立委”選舉　國民黨拚區域再增20席

吳敦義。(中評社 資料照) 中評社台北9月22日電／國民黨2020區域“立委”剩4選區尚待提名，總席次113席，黨主席吳敦義喊出“國會”過半60席目標。由於國民黨2016只拿到

34席，黨務人士評估，要達此目標，不分區“立委”至少需增加至16席，區域“立委”則需增加20席以上，六都都會區將成國民黨重點區。



中央社報導，黨務人士表示，雙北、桃園、台中是國民黨較優勢的選區，但目前因黨內整合問題影響士氣，這些區域的選情都要再加強；南台灣方面，今年初台南“立委”補選創下國民黨在台南的最高得票率，整體希望能增加1至2席，而國民黨在高雄執政績效慢慢浮現，這次選情一定比上次好。



民進黨已完成全台75選區區域“立委”提名，國民黨則剩下4選區，“立委”參選人選大致就定位，選戰即將開打。



國民黨黨務人士表示，國民黨“立委”提名人選主要仍以在地深耕為主，只有在艱困選區可能有新的嘗試，像是台中第1選區（清水、大甲），有機會提名韓家軍、最強菜農林佳新搶攻農業區選票；嘉義縣第2選區（溪口鄉、民雄鄉）策略為打破“明文規定”，不排除與前民進黨“立委”林國慶合作。



另外，黨務人士說，國民黨這一次也與在野勢力合作，盼打破藍綠既有版圖，擴張選票，像是新北市第3選區（三重區），國民黨與無黨市議員李翁月娥合作；山地原住民也有一席，國民黨未提名，禮讓無黨團結聯盟“立委”高金素梅。



吳敦義喊出2020“立委”選戰拿下60席的目標，黨務人士預估，不分區“立委”要拿下16席，區域“立委”則至少要增加20席以上，要達此目標，國民黨重點放在搶攻六都都會區選票。雙北、桃園、台中相對是國民黨較優勢的選區，不過，由於日前受到黨內整合問題重挫士氣，是否能回復2012年國民黨大獲全勝的狀況，還需要再努力。



台南、高雄南二都方面，黨務人士分析，這兩區過去一直是國民黨最艱困的選區，台南日前“立委”補選時派出台南市議員謝龍介出馬，創下國民黨在台南最高的得票率，這一次有前主席洪秀柱挑戰台南第6選區“立委”，盼能在過去謝龍介得票基礎上，再殺出一條血路，可望帶動選情，再拿下1至2席。



高雄方面，黨務人士認為，這一次國民黨有執政資源，加上高雄市長韓國瑜也將慢慢提出市政績效，相信民眾能看見高雄轉變，這一次的選情一定比上一次好。



至於台北市長柯文哲領軍的台灣民眾黨也開始布局區域“立委”，黨務人士直言，“立委”哪有那麼好選”，需要長期的組織經營，而藍、綠兩黨推出的人選，基本上已經是地方的一時之選，民眾黨的參選人想一時撼動難度很高。



黨務人士說，台灣民眾黨基本上吸引到較多是泛綠或中間選民，在很多五五波的選區，三腳督對國民黨來說相對有利。