蔡政府修法　公務員大陸轉機需事先申請

“內政部長”徐國勇。(中評社 資料照) 中評社台北9月22日電／“內政部”日前預告修訂公務員進入大陸地區許可辦法，明定公務員過境大陸轉機需事先申請。“內政部次長”陳宗彥今天指出，陸委會已有函釋，過境或不過境轉機皆為進入大陸地區，需事先申請，修法只是完備法規。



中央社報導，為配合“國安五法”的修法，“內政部”於日前預告修訂“台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法”，除探親、業務交流、主管機關同意出席專案活動或會議外，未來公務員、政務人員、地方首長若轉乘經由大陸地區機場、港口的飛機、船舶到其他國家地區也需事先申請。



“內政部”表示，依陸委會“民國”106年(2017)1月26日的函釋，不論過境轉機或不過境轉機，皆為進入大陸地區，均須於赴陸前申請許可或報備。“內政部”考量實務需求，配合陸委會函釋修法，增列轉機（船）的申請事由，但在香港轉機不需事先申請。



陳宗彥指出，現行公務員進入大陸地區本來就要提出申請，且陸委會在106年就有函釋指出，去大陸機場中轉就算是進入大陸地區，修法只是為了讓法規更完備。



另外，“內政部”也修正“赴陸人員返台通報表”，在應通報事項中，新增詢問選項為是否參加行程以外，大陸地區黨政軍方主（協）辦的活動、是否受邀擔任大陸地區黨政軍或正式性機關的職務或成員、是否遭遇要求進一步聯繫大陸地區人士。



修法也明定，公務員及特定身分人員赴大陸地區返台後7個工作日內，應填具赴陸人員返台通報表，若在大陸地區有遭受強暴、脅迫、利誘或其他手段，導致違法，則需要在通報表載明，必要時各機關得請“法務部調查局”協助處理。



至於公務員進入大陸地區多久前要提出申請，“內政部”指出，簡任11職等以上未涉密人員為預定進入大陸地區2個工作日前；政務人員為預定進入大陸地區7個工作日前；小三通政務人員則為預定進入大陸地區3個工作日前。



對於班機因天候因素轉降大陸地區機場，“內政部”指出，班機遭遇颱風不得以迫降大陸地區是不可抗力事由，依行政程序法等相關規定，移民署初步認為應可事後報備。針對此議題，將與陸委會等單位再行研商。