趕搭熱潮　陳佩琪秀柯文哲博士畢業照

陳佩琪秀出柯文哲博士畢業典禮照。(陳佩琪臉書) 中評社台北9月22日電／蔡英文博士論文事件吵不停，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲的醫師妻子陳佩琪22日也在臉書上大爆柯文哲拿到博士證書的料，指柯文哲1994年從明尼蘇達大學研習一年“回國”後，就考入台大醫學研究所博士班，經過千辛萬苦，某天終於畢業了，畢業典禮那天，自己和公婆都去觀禮，聽到系主任侯勝茂教授鼓動學弟給先生一個大大的歡呼和掌聲，頓時覺得飄飄然，覺得與有榮焉。



陳佩琪還秀出柯文哲博士班畢業典禮和博士照。



陳佩琪臉書全文如下：



29歲那年經人介紹，認識了大我一屆的先生，交往不到半年就結婚了。在公婆那個老舊年代，總認為男人一旦事業有成，就要娶一門媳婦，況且他們還有一個台大醫學系畢業的兒子。俗話說結婚要門當戶對，其實我們家世、學歷、外貌都差不了多少，只不過他是男的，社會氛圍就是比女生跩。



剛進入婚姻時，雙方學歷是平等的，但先生1994年從明尼蘇達大學研習一年“回國”後，就考入台大醫學研究所博士班，經過千辛萬苦（用這詞對他沒不敬的意思，因為一邊當臨床醫生，一邊唸博士班的確辛苦），某天終於畢業了，記得有天晚上下班時拿著一本厚厚的博士論文給我看，只是醫學專業隔行如隔山，我根本沒興趣看，只快速翻到最後一頁，看看這傢伙如何感謝我這勞苦功高的老婆，他寫什麼感謝詞，我現在是忘了，不過當時看看還算可以接受，只是從此兩人學歷開始有差了…。



記得六月底畢業典禮那天，我和公婆都去台大體育館觀禮，禮堂一樓坐的是應屆醫學系畢業的準醫師，先生上台領取畢業證書的霎那（博士班畢業是每個人都要親自上台領證），系主任侯勝茂教授鼓動學弟給先生一個大大的歡呼和掌聲，坐在二樓的我霎時覺得飄飄然，頓時也覺得與有榮焉！



時光飛逝，小孩漸漸大了，心底開始羨慕老公有博士學位，偶爾心頭會湧出追求更高學位的夢想，有一次不經意問小孩：「媽媽去修個博士學位好不好？你們可以有個博士媽媽喔！」心想要有些理由拐拐小孩，看看會不會得到支持，不料小孩同聲反對，他們說爸爸整天不在家，要是媽媽還跑去唸博士班，他們豈不變成流浪三兄妹？小孩形容得如此傳神，後來仔細想想，從此就打消唸博士的念頭了！