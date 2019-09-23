彭懷恩：柯P缺錢、郭需要舞台未來還會合作

彭懷恩認為，柯文哲最終仍不會投入2020大選。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月23日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘未參與2020連署參選，世新大學新聞系教授彭懷恩接受中評社訪問時分析，郭會想要有政治影響力，未來將會布局“立委”，在台北市長柯文哲需要錢，郭需要舞台下，未來應會一起合作。至於柯文哲本來就沒打算選2020，加上第三勢力與2000年相比，高雄市長韓國瑜沒有連戰弱，柯文哲氣勢也沒親民黨宋楚瑜強，最終不會出來角逐。



現為世新大學新聞系教授彭懷恩，曾過中國時報主筆、時報雜誌總編輯及社長，也曾擔任過世新大學新聞傳播學院院長等職務，擔任教職已超過30年。



彭懷恩表示，就他了解郭台銘是否參選其實一直在猶豫，最後決定不選的關鍵之一，是郭希望柯文哲能做副手。郭認為這樣才能獲得柯粉的票，不過柯最終未答應。郭台銘某種層面也在最後一刻才宣布不選，藉此反將柯一軍。



彭懷恩分析，郭台銘自從投入政治以來大家都追著他跑，相信郭很享受這種感覺不會想在螢光幕前消失，還是想要有政治影響力，在確定不參與大選後，未來將會在“立委”上布局。



至於郭將會如何進行“立委”布局？彭懷恩認為，郭台銘從國民黨初選希望手機納入民調，加上之前由連戰等國民黨大老連署呼籲郭與韓國瑜合作，讓郭認為國民黨都不聽他的，這樣的“新仇”，使得郭未來應不會與國民黨合作。



彭懷恩研判，郭台銘最後應會與柯文哲台灣民眾黨合作，雖然在登記連署最後一刻才告知不選，但政治都是利害關係談不上誠信道德，加上柯文哲也早已是政治人物非素人，在郭台銘不回國民黨需要舞台，柯民眾黨需要資金，兩人仍會合作契機。



至於柯文哲方面，彭懷恩指出，現在投入2020大選還有機會，分別是親民黨與時代力量兩張門票，若柯要投入大選以與親民黨合作的可能性高，因為柯與親民黨主席宋楚瑜關係不錯，沒有搶走親民黨政黨票的問題，也可採用親民黨、民眾黨共組聯盟的方式進行。反觀是時代力量，因為本身內部路線之爭，加上與柯的兩岸想法相左，合作的可能性不高。



不過，彭懷恩指出，柯文哲拱郭台銘出來選，本來就是期盼藉此把韓國瑜拉下，且蔡英文連任後2024無法再連任，他就能出來選是在布局2024。有關2020年大選與2000年大選相比，韓國瑜沒有當年連戰弱，第三勢力也沒有當年宋楚瑜的氣勢強，因此本來就沒打算角逐2020的柯，最終仍不會出來角逐。



在郭、柯都不參與大選後，針對郭粉、柯粉，彭懷恩認為，郭粉主要在網路上活動，沒經過真正的選舉無法看出到底多龐大，有點空氣票的感覺，影響應不大，而柯粉則是經歷兩次市長選舉是貨真價實的。從年齡層來看，柯粉年輕居多，蔡英文受年輕人青睞，加上柯本身可算是小綠，因此柯粉應會轉向給蔡英文。

