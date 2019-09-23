彭懷恩：爆發力+全球民粹浪潮　韓勝機會大

彭懷恩認為，藍綠對決韓國瑜勝出的機會高。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月23日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘未參與2020連署參選，大選可能重回國民黨參選人韓國瑜與蔡英文藍綠對決的局面。世新大學新聞系教授彭懷恩接受中評社訪問分析，基本盤雖對民進黨有利，但不要小看韓國瑜的爆發力，如同去年九合一選舉前期也沒人相信韓能翻轉高雄，加上韓國瑜搭上全球民粹的浪潮，最後韓勝出的機會高。



彭懷恩曾任過中國時報主筆、時報雜誌總編輯及社長，曾任世新大學新聞傳播學院院長等職，擔任教職已超過30年。



彭懷恩分析藍綠基本盤，2016年國民黨大敗後藍、綠的支持者約45%與55%，2018九合一選舉後，雖看到民進黨掉了許多縣市，如原本綠營執政的台中、高雄都翻盤，但單一選區特色就是贏一點也算贏，其實藍綠的票數差距不大。因此這次選舉過後，藍綠基本盤約為47%與53%，綠營仍占優勢，且現為民進黨執政，執政黨可運用執政資源爭取選票，如推出旅遊補助、租屋補貼等，因此基本盤民進黨較有利。



不過，彭懷恩點出兩點，第一全球掀起民粹的浪潮，如美國總統特朗普、烏克蘭總統澤倫斯基都是過去民主選舉不會出現的人物，台灣約有1000萬勞工，其中科技業僅100萬左右，其他900萬搭不上數位革命、全球化的便車淪為基層勞工，當韓國瑜喊出“莫忘世上苦人多”時，這些人對於生活現狀不滿者就會對號入座。



彭懷恩接著說，第二不要小看韓國瑜的爆發力，去年九合一選舉前期誰認為韓國瑜會贏？雖現在韓國瑜民調持續下探，但都還是能穩住基本盤，而韓國瑜與蔡英文相比更會選舉，如同先前三重造勢就30多萬人參與，台灣有哪個政治人物，不叫遊覽車、不發便當能動員出這樣的人數。



進一步分析韓國瑜為何有此優勢？彭懷恩認為，韓國瑜能以庶民的語言撼動人心，讓民眾願意跟著他走，不過“作用力也會有反作用力”，這樣民粹的方式也會引起部分人士反感，至於是否有需要改變？彭則舉例，討厭前國民黨主席朱立倫的人不多，但朱立倫2016就是選不上，因此他認為韓應是繼續將他的優勢極大化，也斷言2020大選將會是投韓國瑜就是爽，討厭者韓投給蔡英文的“爽”與“討厭”之爭。



至於副手人選，彭懷恩則說，韓國瑜的個人特質強副手影響不大，只要不失分就是好的副手，若要找可從女性與本省人來達到平衡的目的。

