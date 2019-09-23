中評關注：選戰開打　蔡英文就靠這三招

蔡英文22日到中和力行福德宮拜廟。（照片：“總統府”提供） 中評社台北9月23日電（記者 黃筱筠）雖然蔡英文博士論文的爭議越演越烈，最後會怎麼收場，目前還未看到盡頭。但蔡陣營卻仍按照選舉步調打明年選戰，並未因此慢下來，蔡最近分成三部分搶攻選票，首先是把加強傳統社群團體的凝聚支持力；第二是將“線上化為線下”，空戰組織化；第三則是繼續拜廟與基層民眾互動。蔡並藉著這三個管道強化台灣主權牌。



從蔡英文最近的行程可以觀察到，蔡英文競選步調並未因論文爭議而延遲。且藉著這三個管道強化台灣主權牌，尤其社群之夜當天剛好是吉里巴斯斷交，蔡在會中“痛批”中國打壓，大打台灣主權牌。



蔡英文20日出席“社群之夜”，這個活動是要透過LINE報名，希望將網路空戰化為組織行動力，這場社群之夜邀請了所謂的“網紅”閃靈樂團女樂手Doris、“眼球中央電視台”主播視網膜，還有民進黨秘書長林飛帆、“立委”參選人吳怡農等人，這些“網紅”比較屬於是政治圈的知名人物，希望透過他們的網路高聲量，帶動網友親自到場力挺蔡。



蔡陣營透露，他們在網路通訊軟體LINE上面發佈社群訊息，不到3分鐘850個位置就報名額滿。



這個活動主要就是希望將“空軍化為陸軍”，若能爭取網友更堅強的支持，網路高聲量化為實際行動去投票，才能對選舉有實際幫助。



除了新型態的網路空戰組織化，蔡英文也沒有放棄傳統的社團，22日就連趕了兩場傳統社群的活動，一場宗教後援會成立、一場同鄉會後援會成立，這些後援會是傳統社群團體，蔡藉由後援會成立，也帶動凝聚這些傳統社群的支持度。



最後一部分，蔡英文也持續拜廟直接跟基層民眾對話互動。隨著選舉越接近，政治人物拜廟的活動越多，中國國民黨提名的2020參選人韓國瑜也在全台各地拜廟，都是為了跟民眾近距離接觸，只要民眾願意站出來力挺支持的參選人，且讓支持者看到參選人本人，這一票可以說就是“鐵票”了。且會拜廟的民眾多是傳統支持者，是最願意走出來投票的一群人，能鞏固這群人，對選票會有很大幫助。