蔡英文新戰袍　跟柯P撞tiffany藍！

蔡英文最近有些競選活動都穿著新戰袍現身。（照片：蔡英文競選辦公室提供） 中評社台北9月23日電（記者 黃筱筠）蔡英文最近在競選場合都穿上2020競選外套，帶藍與綠的“翡翠青”夾克左胸有一個白色的“英”字，中間有一個小小的綠色台灣地圖，下方寫著2020，夾克背後則有大大的TAIWAN，設計簡潔。台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲22日舉行記者會介紹區域“立委”參選人，並秀出民眾黨的新戰袍，竟也是tiffany藍。



對於“戰袍”沒有民進黨的標誌，也是採用有點藍有點綠的tiffany藍，蔡英文競選辦公室發言人、台北市議員阮昭雄說，並沒有特別用意，且兩次參選也都沒有民進黨標誌。



對於色系，阮昭雄表示，色彩以代表台灣人民質樸、溫和的“翡翠青”，以及帶有女性溫和堅毅特質、兼具理性與感性的“緋紅”作為雙主色系。同時搭配代表台灣的大地綠做為輔助色，意味著在守護台灣、台灣要贏的陣線上，台灣人民的支持與蔡英文的領導都是不可或缺的力量。



這件外套是蔡英文2020大選的“戰袍”，黨內“立委”以及參選人都人手一件，許多“立委”也穿著拍照上傳臉書，並稱讚設計非常好看。而這件外套就是蔡英文8月初進行“三年有成產業之旅”，所參訪的企業，有台股“紡織股王”之稱儒鴻公司所設計。



阮昭雄表示，這次競選標語“2020台灣要贏，Let’s Win！”他們認為，2020大選是台灣面對的關鍵一年。今年的大選，“贏”是台灣人民的共同期待，不僅要贏得國際的認同、贏得人民對自我的肯定，更有“讓‘國家’繼續前進”的勝利自信。選擇領導人，就是選擇誰能讓“國家”得到認同、讓人民感覺進步、讓彼此感到自信。



至於競選主視覺，他表示，選擇以文字型態直接呈現，目的是為了讓所有民眾聚焦“台灣要贏”的主要目標與訴求。符號以向前、向上的三角形為主要元素，形塑明確的視覺動勢和方向性，代表“前進”，象徵“國家”的進步和民主的進步，在連任繼續的路上，可以一直向前。



至於競選標語設計並未有民進黨標誌，他表示，2012、2016年的競選標語，也都沒有加上民進黨的標誌。

