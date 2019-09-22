日本政府不認為奧運賽場使用旭日旗有問題

中評社香港9月22日電／關於2020年東京奧運會和殘奧會的應對，日本政府擬不把在賽場攜帶和使用二戰前是日本軍旗的旭日旗視作問題。外務省的外務報道官大鷹正人18日在記者會上就旭日旗是軍國主義象徵的認識，強調稱“完全沒有”。對於要求禁止使用的意見，他反駁稱“世上有一部分人抱有錯誤的理解”。



共同社消息，有關旭日旗，東京奧組委（主席森喜朗）透露方針稱：“沒有設想將其作為禁止帶入的物品。”政府認可了奧組委的方針。但圍繞帶入旭日旗一事，不只是韓國，日本國內也以自由主義者為主有意見認為有損日本和平國家的形象。明年即將迎來奧運，此事或引發討論。



大鷹就旭日旗指出“這是日本長期以來為人所熟悉的設計，因此（軍旗）採用了這一圖案”，還稱“對如今的日本人來說也視為一種重要的傳統事物，不應被提出各種不滿”，對反對派進行了牽制。



據分析該發言是基於首相官邸的意向。官房長官菅義偉在5日的記者會上暗示認可奧組委的方針。奧運相橋本聖子12日就帶入旭日旗是否相當於政治宣傳，指出“認為不是”。



圍繞旭日旗，可見右翼團體在公共場合使用的情況。15日有團體在東京舉著旭日旗遊行，並呼喊“日韓斷交”、“朝鮮人滾回去”等。遊行受到反對仇恨言論的市民的抗議，現場一度出現騷動。