華為推動拉美信息通信技術產業政策交流

中評社北京9月22日電／“攜手共建全聯接智能化的拉丁美洲，是我們的共同目標。”華為拉美大區副總裁李搏近日在上海交流拉美信息通信技術（ICT）政策時表示。



新華社報道，在2019華為全聯接大會（上海）期間，華為拉美區域組織了ICT產業政策研討。本次研討共吸引來自墨西哥、智利、阿根廷、烏拉圭、哥倫比亞、哥斯達黎加等拉美多國的通信政策主管機構、產業組織和運營商參與。



在交流中，華為分享了其在全球的網絡部署和運營經驗，通過開放式對話，與拉美參會代表共同探討通信產業未來的發展方向，助力提升拉美各國網絡覆蓋率，促進政府ICT政策的制定，增進了5G作為國家級戰略計劃的重要性的共識。



華為無線產品線副總裁徐偉忠指出，全球5G進展整體加速，預計到2020年5G E2E（端到端）生態系統將完全成熟。全球5G用戶數預計將在3年內達到5億。



全球權威移動網絡機構GSM協會2019年度數據顯示，拉美地區32%的人口無法使用移動網絡。對此李搏表示，華為已為拉美提供了近20年通信服務，華為有責任為更多拉美居民提供移動網絡覆蓋。



“華為進入墨西哥已經很多年，一直提供了優質的尖端技術。”墨西哥聯邦電信院委員阿道夫·奎瓦斯對華為在當地通信產業中的貢獻作出高度評價。“華為的產品價格合理，對發展中國家非常友好，因此華為成了墨西哥多家運營商的重要合作夥伴，助推了墨西哥通信技術的發展。”



據中美洲電信協會主席瑪麗蕾阿娜·門德斯介紹，華為是哥斯達黎加運營商的主要設備供應商，對哥斯達黎加的通信聯通意義重大。“實現通信聯通，為居民提供通信服務，可以讓國家的建設成本與居民的生活成本都有所降低，這對哥斯達黎加的經濟轉型十分重要。”



墨西哥國家電信協會首席執行官加布裡埃爾·塞凱利認為，華為分享了一個重要的信息，即當前電信行業是新的數字世界的中心，這個數字世界包含了交通運輸、能源、零售、金融等諸多行業。



在拉美，華為不僅致力於和當地開展通信技術合作，也非常注重本地高科技人才的培養。



據介紹，華為在拉美有兩個主要人才培養項目，即“ICT學院”和“未來種子項目”。前者旨在通過技術培訓為當地學生提供華為ICT認證；後者是在拉美高校中遴選優秀通信專業學生到華為中國總部學習。



截至2018年底，“未來種子項目”已在108個國家和地區播下希望的種子；2019年，共有來自16個拉美國家的160名優秀大學生來到華為總部參觀和學習。



“在烏拉圭，華為除了在科技領域做出很多貢獻，還致力於人才培訓，並創造了很多就業機會以及合作空間。”烏拉圭國家電信公司董事古斯塔沃·德爾加多說，“華為將很有可能在烏拉圭的5G產業中扮演重要角色。近年來，中國的信息技術發展非常迅速，有非常多的經驗和做法值得烏拉圭學習。”