藍營外交顧問黃裕鈞：國民黨並非棄守華府

國民黨外交顧問、銘傳大學國際外交學程講師黃裕鈞。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北9月23日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨前主席朱立倫8月訪美時曾強調國民黨“親美”，指出黨疏於對美國的經營。當時隨朱訪美的國民黨外交顧問、銘傳大學國際外交學程講師黃裕鈞接受中評社訪問時表示，國民黨與民進黨在台美關係上最大的差異是，國民黨在美台與兩岸關係上可以找到平衡點，民進黨卻經常做出刻意討好美國但不利於台灣的做法。



黃裕鈞，1986年生，美國維吉尼亞大學國際關係學士、約翰霍普金斯大學高等國際學院國際政治經濟碩士，曾加入學生會參與共和黨州長輔選，返台後曾任前“立委”丁守中助理、國際青年民主聯盟副主席；洪秀柱任黨主席時任文傳會國際傳播組長，現為淡江國際企業系、銘傳大學與外交學程兼任講師。



黃裕鈞表示，國民黨與美國關係早在“中華民國”還在大陸時期，就有很深的交往與合作歷史，所以美國對國民黨並不陌生，國民黨對美關係基礎厚實。這幾年蔡英文執政後，國民黨對美關係的經營出現一些化學變化，很多人認為國民黨在華府棄守，其實沒有棄守，只是和民進黨相較之下，沒有投入那麼多的人力與資源。



他指出，當民進黨用心投入對美經營時，美方透過民進黨得到的訊息，有些是事實，有些只是民進黨片面解讀。這種質量變化在近兩年特別嚴重，因為美國與中國的關係出現微妙變化，美國政府官員與學者對中國都有持較負面解讀。



他告訴中評社，國民黨必須重新與美方敞開溝通管道，讓美國更了解國民黨想法，這是朱立倫8月訪美所希望達到的目標，從訪問的結果來看，確實效果良好，朱給了美國一些新的思考方向。



他說，目前台美關係多是公關式外交，當然這仍有其價值，展現外交誠意不是不好，但台美的實質關係更重要。一般把“軍售”視為台美實質關係好壞的重點，其實武器、維修都不算重點，真正關鍵是提供的訓練，這也是“軍售”很大一部分預算是用於美方顧問費等人事相關經費。



他強調，如果國民黨投入一樣的人力與資源，如果是國民黨執政，台美實質關係一定會比現在蔡英文執政還要好。



外傳朱立倫是國民黨檯面上一線政治人物裡美方最喜歡的人物之一。



黃裕鈞表示，美國比較喜歡有留美經驗的政治人物，國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜，或國民黨主席吳敦義都沒有留美經驗，再加上一般有所謂“見面三分情”，美方長期與朱立倫有往來，雙方互動上，自然會表現得更為友善。



維基解密曾指朱立倫對美國在台協會（AIT）台北辦事處的人爆料、批評台灣時政。黃裕鈞認為，言論尺度比朱立倫還大的人多的是，何況雙方視交情聊天無傷大雅，只是其他人解讀有誤。



對於國民黨與民進黨對美關係的政策差異，黃裕鈞分析，最大的差異是國民黨在美台與兩岸關係上可以找到平衡點，民進黨卻經常做出犧牲兩岸關係來刻意討好美國、但不利於台灣的做法。這是因為國民黨希望台灣人民都能安家立業，畢竟對岸所做所為，都會影響台灣，所以希望在兩岸能和平發展，與對外關係上能找到平衡，但兩岸就是因為法統與主權問題無法解決，國民黨才會主張“九二共識”去擱置爭議。



黃裕鈞說，台美關係下一個重要指標就是經貿的往來，但這問題卡在美豬、美牛，美國的貿易總署、商業總署對台灣非常感冒，這並非針對藍綠政黨，而是針對台灣，因為他們認為台灣欺騙美國，若想改善台美經貿關係，台灣民眾必須理性、科學的看美豬美牛進口的問題。