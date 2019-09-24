羅祥喜：台海形勢嚴峻 更應落實兩岸一家親

中評智庫基金會執行長羅祥喜（中評社 海涵攝） 中評社天水9月24日電（記者 海涵）中評智庫基金會執行長羅祥喜日前出席第二屆“兩岸一家親”學術論壇時指出，“兩岸一家親”是兩岸民眾的自然屬性，不管你喜歡與否，兩岸民眾是同文同種、血脈相連的同胞，兩岸關係越嚴峻、緊張，越需要理解、堅持、落實“兩岸一家親”理念。



羅祥喜表示，在台灣2020選舉愈趨激烈、兩岸關係愈趨嚴峻複雜的形勢下，如何落實“兩岸一家親”理念、繼續推動兩岸交流的深化、維繫兩岸關係的和平發展，是兩岸專家學者的義務和責任，也是今天這個研討會的意義所在。



第一，兩岸關係越嚴峻、緊張，越需要理解、堅持、落實“兩岸一家親”理念。羅祥喜指出，“兩岸一家親”理念是習近平總書記近幾年涉台講話中頻繁表達和強調的觀點，已成為習近平國家統一思想的重要組成部分，顯然也是大陸對台政策重要的文化基礎，更是大陸推動兩岸融合發展政策的出發點和落腳點，是指引兩岸關係向前發展、促進兩岸和平統一最為重要的理念之一。習總書記在今年1月2日《告台灣同胞書》發表四十周年紀念會上提出的五點主張，每一點都有“和平統一”四個字，而之所以強調“和平”，就是基於“兩岸一家親”理念，中國人不打中國人，中國人要幫中國人，強調要以最大的誠意、盡最大的努力爭取和平統一的前景。因此，兩岸關係越嚴峻、越複雜，越需要深刻領會、堅持和落實“兩岸一家親”理念。



第二，大陸發展越好、綜合實力越增強，越應該有自信和定力堅持、落實“兩岸一家親”理念。羅祥喜表示，大陸改革開放四十年，綜合實力增強，兩岸的實力對比發生了重大變化，主導兩岸關係發展的信心和能力大為提高。但是，也因為如此，當台灣政局發生變化、兩岸關係發展遇到挫折的時候，大陸也常會出現一些激進的不理性聲音，近幾年“武統”思潮的出現和高漲就是明證，某種程度也是缺乏自信、缺乏定力的反映。因此，面對嚴峻複雜的兩岸形勢和民間“武統”思潮的高漲，大陸更需要秉持“兩岸一家親”理念，持續推動兩岸和平發展。



第三，台獨勢力越“反中抗中”，越突顯其反人性、反民意的荒謬，越突顯“兩岸一家親”的兩岸民眾基本屬性。羅祥喜說，“兩岸一家親”理念其實受到台灣民眾的普遍認同，是眾多涉及兩岸關係定位與兩岸民眾關係的概念中最沒有爭議詞語。因為兩岸民眾同文同種、血脈相連的事實是無法否認的，是客觀存在的，包括台灣許多綠營民眾也不否認、也難否認。但現在的問題是，“兩岸一家親”這個原屬文化的概念、兩岸民眾屬性的客觀描述，近年也被綠營人士政治化操作，以致是否承認“兩岸一家親”理念成為區隔藍綠與統獨的標簽，現在更把“反中抗中”確定為操作兩岸議題拚選舉的主軸。值得一提的是，其實越操作“反中抗中”，越突顯其反人性、反民意的荒謬，因為“兩岸一家親”是兩岸民眾的基本屬性，不可改變。



他坦陳，由於目前兩岸關係處於不正常的狀態，加上種種歷史的原因，兩岸存在很大的隔閡，兩岸民眾對“兩岸一家親”理念的認知有差異，一些台灣民眾甚至存在心理障礙。如何通過“兩岸一家親”理念的闡釋，通過交流互動，增進了解，增強台灣民眾的對“兩岸一家親”認同，仍是大陸面臨的重要課題與挑戰。

