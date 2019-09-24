中評鏡頭：馬祖戰坑變酒窖走進去就醉了

柯文哲與劉增應在八八坑道狀似人臉的酒仙相前合影。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社馬祖9月24日電（記者 鄭羿菲）“八八坑道，窖藏好酒”是高粱酒一句令人朗朗上口的廣告詞，而起源地正是在馬祖南竿。八八坑道是1950年代兩岸戰爭時期的“戰車坑道”，但如今已交由馬祖酒廠使用，坑道口擺滿了數百甕老酒，還沒走進坑道，酒香便迎面而來，不喝酒的人恐怕馬上就頭暈目眩了，昔日的戰地風情成為中華飲食文化中不可或缺的瓊漿玉液儲放所，十分特別。



八八坑道主體由花崗岩構成，相傳是先民躲避海盜的藏身山洞，而在蔣介石軍隊進駐馬祖後，加以鑿高、挖深與強固，闢為戰車坑道，全長200公尺，可容納一個步兵團的兵力。正向出口可迎擊海上入侵者，後方出口可通往過去的南竿軍用機場，施工期歷時約10年，於1974年完工，當時司令官夏超為慶祝蔣介石88歲誕辰，因此命名為“八八坑道”。



由於八八坑道環境過度潮濕及中段多次塌陷，在戰車撤走後，一度成為中華電信的機房，直到1992年正式移交馬祖酒廠改為儲酒使用。而坑道內冬暖夏涼，長年溫度約15至2度之間，其恆溫穩定的作用，成為絕佳的儲藏酒窖，尤其是陳年老酒在1995就停產之故，現存酒甕都是20年起跳，存量有限更顯珍貴。



八八坑道為免費景點，遊客只要在洞口稍作登記就能入內參觀酒窖，不過還沒走進坑道裡，酒香便迎面撲來，還沒參觀就讓人微醺。目前主通道是老酒存放區，而走進去拐個彎的次通道就是高粱酒系酒槽區，管線直通馬祖酒廠。坑道內除了儲酒環境供參觀外，也能喝一口釀酒專用的牛角嶺地下滲透泉水，這口清泉甘甜可口，十分解渴。



相傳，八八坑道內還有“酒仙”鎮窖，石壁上的凸出岩塊有眼睛、鼻子，狀似一張人臉。



馬祖的高粱酒曾在2016、2017年被“總統府”指定為“國宴”用高粱酒，2017更在美國的舊金山世界烈酒競賽中，“58度馬祖高粱酒”、“馬祖陳高10年”都獲金牌獎，而“馬祖陳高15年”更是榮獲雙金牌獎。



台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲21日赴馬祖縣市治理交流，隨團媒體有15位，中評社也派員隨團採訪，包括民視、台視、東森、華視、公視、聯合報、風傳媒、TVBS，ETtoday等，而有部分媒體因為天候因素，而未隨團。