民進黨出擊有成　陳水扁發文勸退呂秀蓮

民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉9月20日專程南下高雄拜訪陳水扁之後，扁已轉為挺蔡英文。(陳致中臉書) 中評社台北9月23日電／呂秀蓮將代表喜樂島聯盟尋求公民連署參選2020，陳水扁持保留態度。陳水扁22日再度透過群組說明為什麼陳水扁不贊同呂副參選2020？他也強調，呂副距離當選顯然最為遙遠，喜樂島聯盟黨臨時提名呂副，難道只是為了拉下蔡英文，不惜讓韓國瑜當選也無所謂嗎？



陳水扁之前強力抨擊蔡英文，甚至也加入質疑蔡博士論文的行列，在民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉20日恭敬地專程南下高雄拜訪扁之後，扁的態度丕變，22日發文公開勸退呂秀蓮。



陳水扁說，呂副要選不是不可以，但不是選擇在登記連署的前夕倉促做決定，呂副是陳水扁兩次參選的最佳副手搭檔，縱使提名過程阻力重重，當年陳水扁堅持提名她絕對是正確選擇。



陳水扁表示，2008大選呂副爭取民進黨黨內初選提名，沒有人說不可以，但第一階段黨員投票落敗，宣布退出第二階段民調，贏得掌聲，如果呂副在蔡輸掉2018年地方選舉，願意挺身挑戰尋求連任的蔡，陳水扁也會支持她。但呂副選擇推動和平中立公投案。



陳水扁說，民進黨黨內初選登記只有兩人競爭，陳水扁選擇支持“行政院”前院長賴清德，因為賴比蔡更有能力帶領台灣，並贏得2020大選。結果賴願賭服輸，兌現黨內初選諾言，全力支持出線的蔡英文。



陳水扁認為，9月17日登記連署截止前，公認呼聲不低的兩位強勁對手，柯文哲自己不參選轉而支持郭台銘，郭台銘則在最後一刻選擇退出，形成蔡英文與韓國瑜的藍綠大對決。統派藍營好不容易整合成功，台派綠營殺出呂副而造成大分裂。呂副距離當選顯然最為遙遠，喜樂島聯盟黨臨時提名呂副，難道只是為了拉下蔡英文，不惜讓韓國瑜當選也無所謂嗎？



陳水扁說，韓國瑜也說過，只要他當選，陳水扁就會抓回去，這是一心一意挺扁救扁的陳水扁們所願意看到的嗎？

