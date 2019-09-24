黃裕鈞：美國介入台灣選舉不會成功

中國國民黨外交顧問、銘傳大學國際外交學程講師黃裕鈞。(中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月24日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨外交顧問、銘傳大學國際外交學程講師黃裕鈞接受中評社訪問表示，很多人以為美國押寶蔡英文繼續執政，其實美方也看不懂台灣的選情，所以不會押寶，但去年九合一選舉結果讓美方改觀，認為國民黨有可能重返執政。至於傳出美國要介入台灣選舉，阻止中國大陸干預，其實毫無大陸干預證據，美國想介入台灣選舉也不會成功。



黃裕鈞，1986年生，美國維吉尼亞大學國際關係學士、約翰霍普金斯大學高等國際學院國際政治經濟碩士，曾加入學生會參與共和黨州長輔選。返台後曾任前“立委”丁守中助理、國際青年民主聯盟副主席；洪秀柱任黨主席時任文傳會國際傳播組長；今年8月隨前主席朱立倫赴美華府拜會美國涉台要官員，現為淡江國際企業系、銘傳大學與外交學程兼任講師。



黃裕鈞表示，2020大選，美國很大程度是希望不管誰執政，對美關係都不要有意外，要能維持美台之間互動往來。所以很多人解讀為美國挺蔡英文連任，但美方只是在喜歡的層次上，會稍微有點差別而已，而且講白了，這只是蔡英文的執政優勢而已，執政優勢其他在很多地方也都有，不只在對美關係上，所以不能用一刀切的方式來探究美方的態度。



他指出，美國對台灣大選的關注度，過去有很大的程度依民調而反應，可是這次坊間民調引人質疑，相信一定有很多人也會向美方反應，所以現在連美國在台協會（AIT）台北辦事處也看不懂台灣的選情，所以不會押寶。但去年九合一選舉結果讓美方改觀，認為國民黨有可能重返執政，而且從國民黨大選參選人、高雄市長韓國瑜所屬“國政”顧問團外交組的成員，各個赫赫有名，沒理由在韓贏回大選行後，不信台美關係不會不好。



黃裕鈞向中評社表示，外界認為AIT近年來與民進黨接觸較多，其實有AIT的官員向他表示，美國外交官不應陷入台灣政治這麼深，但蔡英文要與美方的外交官往來，美國當然不能說不，與其說蔡與美方關係好，不如國民黨這幾年沒有專注經營台美關係。



他指出，AIT的官員也曾問他，為何國民黨青壯派願意和中國大陸交流互動，卻不願意和美方交流互動？他回答，中國大陸很喜歡邀他們去訪問，他們當然會去，他們也想和美方接觸，只是沒有管道接觸，後來他有幫忙AIT去介紹一些國民黨縣市議員，希望AIT也能加強對國民黨青壯派的經營。



傳出美國要介入台灣選舉阻止中國大陸干預，黃裕鈞說，有人指大陸製造假新聞，這是假指控；說干預台灣大選至今也沒半點證據，如果要干預就是用錢，但台灣查的很嚴，大筆資金流向台灣一定會被抓，所以很難指控，至於說美國介入台灣的大選，其實美國只能影響頂端的決策而已，根本影響不了一般台灣民眾。