中評關注：韓國瑜的白襯衫　藏有沒說的秘密

披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜棄藍衫、改穿白衫，背後藏有開拓票源、給選民耳目一新的策略。（中評社 資料照） 中評社高雄9月23日電（記者 高易伸）代表藍軍出征2020大選的高雄市長韓國瑜自9月10日自嘲“黑韓”太嚴重後，便改穿“白襯衫”辦公，一改過去淺藍色襯衫形象。韓棄藍衫改白衫背後也更藏有爭取白領階級、知識份子青睞與印象的味道，韓放眼2020大選，不能只侷限勞工人口結構眾多的高雄市，還需其他縣市、不同族群的支持。韓改穿白襯衫是否讓“黑韓產業鏈”消退還不得而知，但韓想扭轉形象，給選民耳目一新的想法確實是有的。



政治人物的穿衣哲學（衣Q）一直是一門頗深的學問。過去韓曾在談話節目中說出“選舉的秘密在於選票多的人勝利”，韓此話一出被部分媒體、網民拿來消遣，但這個簡單的道理卻有很多人“知易行難”。韓國瑜是少數了解選舉與選民結構的選將，只是他拋出這個選舉的秘密卻被外界曲解了。



韓國瑜當初從台北南下高雄時，便找了熟識的在地學者協助編纂“政策白皮書”，當時該學者把韓的政策重點擺在訴諸於在地的中產階級與中小企業，但遭韓婉拒。韓認為該學者訴求的目標與方向跟他想要的有所落差，後來這本“政策白皮書”也石沈大海。後來的選戰韓直接訴諸“一碗滷肉飯”、“一瓶礦泉水”，走的是庶民路線，而非中小企業、中產階級，因為韓知道，這是他打高雄選戰必須要爭取、喚醒的目標族群。



韓的政治敏感度與目標從一開始就非常清楚，縱使今天棄藍衫、改穿白衫，也絕非一朝一夕的一句玩笑話。不過透韓的說明與呈現，這一切的一切就是如此自然。



民進黨“總統府”秘書長陳菊過去在高雄主政時，大家都稱她“花媽”，因為花媽形象看似一位親切的鄰居大嬸，也是卡通“我們這一家”的女主角，背後的形象秘密恰如你我他的媽媽。既然陳菊是媽媽，就不會有子女對“媽媽”口出惡言。政治人物的形象既然可以包裝，想必也可以解構，只是選民買不買單、接不接受罷了。

