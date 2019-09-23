中評關注：洪秀柱女元帥南征的豪氣亮點

韓國瑜、洪秀柱、朱立倫在台南同框造勢。（高思博提供） 中評社台南9月23日電（記者 趙家麟）中國國民黨前主席洪秀柱參選台南市第六選區“立委”，22日在台南與韓國瑜、朱立倫同框造勢，韓流與洪流合體，2015年的“換柱”風波，朱、洪盡釋前嫌。在“綠到出汁”的台南，“女元帥南征”已逐步展現巾幗豪氣。



其實，就在韓、洪、朱三人22日於台南市婦女會慶生聯誼餐會上同框的前一晚，在仁德區清寧代天府廟埕，是洪秀柱在台南第六選區（東區29里、仁德、歸仁、關廟、龍崎）的首場造勢晚會，當場就有逾2000民眾熱烈挺柱，距離投票還有4個月，青天白日旗已開始在綠營票倉飛場，藍軍的熱情在台南，已在燃燒。



洪秀柱連兩天在台南的造勢活動，從韓、朱、洪三人的同框互動，對未來藍軍選情都有一定程度的影響：



首先，國民黨2020大選參選人韓國瑜、前黨主席朱立倫，加上洪秀柱，22日在綠營票倉的台南同框，這不但是當前藍軍人氣指數高的韓流、洪流能夠同流造勢。



其次，韓國與朱立倫都曾是參加黨內初選，在鴻海集團創辦人郭台銘未登記連署參選戰局的當下，韓朱合作的動向，提出有共同的勝選目標，是凝聚黨內的重要指標。



第三，朱立倫與洪秀柱，讓人回想起2015年曾上演一出“換柱”風波，對國民黨造成嚴重傷害。如今，朱立倫偕同妻舅高思博，與洪秀柱同框鼓勵、打氣，朱立倫一句“沒有心結，只有團結”，洪秀的“兄弟姐妹、同黨同志，有什麼好仇？”俠女豪氣一語，也對藍軍帶來正能量。



洪秀柱投入的台南第六選區，是國民黨艱困區，洪秀柱對地方事務的熟度度，雖不若對手民進黨“立委”王定宇，但這兩天的造勢演說，洪秀柱提到兩個面向，展現了“女元帥南征”的巾幗豪氣與戰略高度：



第一，洪秀柱痛批蔡政府執政3年半來，內政、外交、經濟都搞不好，人民喊苦，她希望鄉親支持韓國瑜當選，國民黨也必須在“立法院”席次過半，否則韓的執政會跛腳。洪站上大選戰略高度，將韓的勝敗與“立委”選戰綁在一起催票。



第二，洪在仁德的晚會上喊出“不爭氣的國民黨要加油！”因為，從台南看政局，從“總統”、“立法院”到台南市府、議會及“立委”，藍軍都是輸，這種從頭綠到腳的政治，完全沒有制衡，她希望鄉親支持國民黨一起來翻轉選情。洪從民主制衡角度催票，當成衝進綠營票倉台南的破口，也顯得強而有力。