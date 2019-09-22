新研究：小行星解體曾豐富地球生物多樣性

中評社北京9月22日電／一個國際科研團隊新近發現，遠古時代發生在小行星帶的一次天體撞擊導致了地球的生物多樣性增加。這項研究還為應對全球變暖提供了一種新思路。



新華社報道，日前發表在美國《科學進展》雜誌上的這項研究顯示，大約4.66億年前，一次天體撞擊導致木星和火星之間一顆直徑約150千米的小行星解體、大量塵埃瀰漫在內太陽系，造成了地球上的一個冰河時期。



這個研究團隊在瑞典南部石化海床沉積物中找到了那段時期太空塵埃的痕跡。他們在沉積物中發現了小行星中常見的稀有金屬和氦同位素，而塵埃在前往地球的途中被太陽風轟擊才會產生這種氦同位素。



研究顯示，這些塵埃部分阻擋了照射到地球上的陽光，地球氣候整體變冷，且不同區域的氣候從幾乎相似變得有區別，出現了從極地的寒冷天氣過渡到赤道地區的炎熱天氣這樣的差別，而地球上的無脊椎動物因適應這種氣候變化而增加了多樣性。



研究顯示，塵埃在太空中飄浮了至少200萬年，緩慢的冷卻效應足以讓生物逐漸適應，而不會像6500萬年前的恐龍一樣滅絕。另有研究顯示，同時期的海水深度較淺，也證明當時地球正處於冰期。



這項研究還為人工應對全球變暖提供思路。為應對全球變暖，有人曾提出將類似於衛星的“人造小行星”放置在地球和太陽之間，不斷釋放出微塵以阻擋陽光。



論文第一作者、瑞典隆德大學地質學教授比耶·施米茨說，本研究為這種思路提供了基於實證的細節，可用於評估這一方案的現實性。



不過論文共同作者、美國芝加哥大學副教授菲利普·赫克認為，不能簡單認為這種方法可以解決氣候變化，但可以沿著這個思路思考。