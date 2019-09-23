快評：台海愈緊張 愈需從兩岸一家親尋解碼

中評社快評/9月22日，由中華全國台灣同胞聯誼會、中國社會科學院台灣研究所、閩南師範大學兩岸一家親研究院主辦，甘肅省台灣同胞聯誼會、中評智庫基金會、台灣中華兩岸新時代交流協會協辦的第二屆“兩岸一家親”學術論壇在甘肅省榆中縣舉行，兩岸專家學者五十多人就當前兩岸關係和台灣時政的變化與風險等進行了深入討論，并提出了一些建設性意見。



我們認為，在台灣大選愈趨臨近、兩岸關係愈趨嚴峻複雜的情勢下，舉辦這樣的研討會非常有意義，如何落實“兩岸一家親”理念、繼續推動兩岸交流的深化、維繫兩岸關係的和平發展，是兩岸專家學者的義務和責任。



“兩岸一家親”理念是習近平總書記近幾年涉台講話中反覆表達和強調的觀點，已成為習近平國家統一思想的重要組成部分，更是大陸推動兩岸融合發展政策的出發點和落腳點，是指引兩岸關係向前發展、促進兩岸和平統一最為重要的理念之一。習近平1月2日《告台灣同胞書》發表四十周年紀念會上提出的五點主張，每一點都有“和平統一”四個字，而之所以強調“和平”，就是基於“兩岸一家親”理念，中國人不打中國人，中國人要幫中國人，強調要以最大的誠意、盡最大的努力爭取和平統一的前景。因此，我們認為，兩岸關係越嚴峻、越複雜，越需要深刻領會、堅持和落實“兩岸一家親”理念。

