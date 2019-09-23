堅定不移地推進製造業高質量發展

我們應當下大功夫、下深功夫發展中國的製造業，走出一條以製造業為主的產業轉型升級道路。 中評社北京9月23日電／日前，習近平總書記在河南考察調研時強調，製造業是實體經濟的基礎，實體經濟是中國發展的本錢，是構築未來發展戰略優勢的重要支撐。要堅定推進產業轉型升級，加強自主創新，發展高端製造、智能製造，把中國製造業和實體經濟搞上去，推動中國經濟由量大轉向質強，扎扎實實實現“兩個一百年”奮鬥目標。



經濟參考報發表盤古智庫高級研究員盤和林文章分析，我們為什麼要大力發展製造業？首先，製造業才是創造財富的根本。從GDP核算角度來說，無論是用支出法還是收入法計算GDP，從勞動者報酬、資本形成總額、生產稅淨額等角度看，製造業都是GDP增長的中堅力量，2018年製造業增加值約佔中國GDP總量的29.4%。可以說，製造業才是真正創造價值的根本。



同時，製造業也是吸納就業的主要力量。2017年，以製造業為主的工業就業人數為2.1824億人，約占社會總就業人數的三分之一，從畢業生角度來看，製造業也給近三成的畢業生提供了就業崗位，因此，製造業是中國人民自力更生創造價值最廣闊的平台。正是基於此，製造業能夠給大量人群提供就業崗位，讓更廣泛的人群具有收入來源。



眾所周知，一個先進經濟體的產業結構往往以第三產業，即服務業為主，其次是以製造業為主的工業和農業。但實際上，任何一個先進的服務業、農業的發展都離不開一個先進製造業的支持。根據美國商務部經濟分析局的研究結果，每1美元的製造業增加值都會給其他部門帶來1.4美元的增加值，大部分行業的發展都是建立在製造業的基礎之上，也正是製造業將其串聯在一起。



製造業的發展能夠幫助服務業實現轉型升級。從製造業的前端來看，高科技的研發需求促進了高等教育水平的升級、相關技能培訓行業也得到了進步；而從後端來看，製造業的蓬勃發展將會激發貿易、運輸、金融等現代服務業的活力，只有製造業景氣，實體企業才有更好的業績表現，金融體系才能夠吸納更多的社會資金，實現資源有效配置；而高鐵等高新科技運輸技術的產生讓運輸業插上雙翼，加快了現代貿易的流轉速度，降低了時間成本。



製造業也能給傳統農業賦予“科技基因”。實際上，中國雖然以農業大國著稱，但離真正的農業強國尚有距離。中國的傳統農業依然處於產業鏈的底端，出口產品也更多是附加值較少的原材料級別的產品。在勞動力成本上升的情況下，屬於傳統農業的利潤空間被壓縮得越來越小。而製造業的發展將會給廉價的農產品賦予更多的科技附加值，使其不必在產業鏈下游做“困獸之鬥”，能夠獲取中間品和消費品市場更多的份額。



文章表示，服務業固然重要，但是像醫療、互聯網等高端服務業都需要先進的醫療設備和數據基站加持，製造業才是服務業走向高端的基礎，更是提升農業水平的關鍵。從這個意義上來說，製造業是一個國家經濟的“脊梁”。製造業的蓬勃發展將能夠帶動其他產業的轉型升級，促進經濟發展，也能夠增加社會福利，改善人民生活。我們應當下大功夫、下深功夫發展中國的製造業，走出一條以製造業為主的產業轉型升級道路。

