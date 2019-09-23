全球資金增配人民幣資產大潮初起

中評社北京9月23日電／“超級央行周”引發的不僅僅是全球貨幣政策再度寬鬆的話題，更引出全球經濟增長放緩背景下資產向何處配置的問題。從經濟基本面的韌性、資產估值的相對吸引力、境外投資的便利性等多個維度觀察，全球資金增配人民幣資產已然大潮初起。



中國證券報發表社評分析，首先，目前全球資金增配人民幣資產的跡象相當明顯。一方面，國際主流指數公司相繼將A股、中國債券納入其系列指數，至少上千億美元的增量資金將有序進入中國股市、債市。隨著納入範圍擴大或納入因子提升，境外資金被動配置需求規模將增長。另一方面，從現有投資通道數據看，海外資金呈淨流入態勢。中央國債登記結算有限責任公司數據顯示，截至8月末，境外機構托管在該公司的債券規模達到17238.74億元，較7月末增加252.54億元，為連續第9個月增持中國債券。



其次，與發達經濟體甚至一些新興經濟體相比，外資持有中國境內股票、債券比重均有較大提升空間。從基本面看，短期儘管下行壓力有所加大，但中國經濟發展有巨大的韌性、潛力和回旋餘地，隨著逆周期調節力度的加強，穩增長的有利條件正加速積聚。中國仍將扮演全球經濟增長穩定器的重要角色。從中長期看，不斷深化的改革開放將進一步激發經濟活力，微觀主體創新活力在不斷激發，經濟新增長點在加速培育，有望實現高質量發展。



從資產估值看，正如有監管部門人士所言，在目前發達經濟體貨幣政策轉向寬鬆的背景下，中國是主要經濟體當中唯一的貨幣政策保持常態的國家，人民幣資產估值仍然偏低，穩定性更強，中國有望成為全球資金的“窪地”。短期而言，中美利差處於高位，境外負利率資產擴容，人民幣債券吸引力大幅提升；中長期而言，開放紅利加速釋放和資本市場基礎設施完善，將吸引更多類型投資者湧入。



從外資投資便利性看，外匯局取消QFII、RQFII投資額度限制，證監會擬修訂QFII、RQFII相關規則，均是進一步便利境外投資的具體舉措。在金融開放大格局下，進一步便利境外投資，提升中國金融市場國際化程度的政策措施將適時出台，包括穩步推進資本項目可兌換、穩步推進人民幣國際化進程、進一步放寬境外機構投資者進入金融市場的限制等等。



文章指出，放眼未來，穩中有進的中國經濟，不斷開放的金融市場，使得人民幣資產的含金量、吸引力持續提升。也許，全球資金增配人民幣資產的序幕才剛剛揭開。

