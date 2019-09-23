美方再釋善意，助力經貿磋商

中評社北京9月23日電／央視新聞移動網9月20日消息， 美國當地時間2019年9月17日，美方公布了三份對中國加征關稅商品的排除清單。



三份清單合計涉及437項商品。這些商品相關稅目自華進口額，約占美前兩輪共2500億美元加征清單規模的13%左右。不過要說明的是，美方實際排除的商品僅為全稅目項下的一部分或一小部分，沒有準確的貿易統計，所以美方實際排除商品的貿易額應該遠小於13%。



儘管如此，這次關稅排除規模仍為歷次最大。從清單來看，排除的商品主要是美國國內需要的，涵蓋的範圍比較廣，有中間品，也有消費品。但對中國企業來說，同樣也是好事。這麼大範圍的排除清單，在譚主看來，也是美方再次釋放出一種善意。



本月初，中美經貿高級別磋商牽頭人再次通話，確定了10月初在華盛頓舉行第十三輪磋商，雙方一致認為，應共同努力，採取實際行動，為下一步磋商創造良好條件。同時確認中美將為磋商取得實質性進展做好充分準備。

此後半個月，雙方不斷釋放出相向而行的善意。



9月11日



中國宣布取消對16類美國進口產品增稅措施。



9月12日



美國總統特朗普在社交媒體上宣布將推遲加征中國商品關稅。他稱，作為善意的表示，將加征2500億美元商品關稅的決定推遲到10月15日。而按照原計劃，這批商品的關稅將從10月1日開始由25%提升至30%。



9月13日



中方表示支持相關企業從即日起按照市場化原則和WTO規則，自美採購一定數量大豆、豬肉等農產品，並對相關採購予以加征關稅排除，進一步釋放了善意，表達了解決問題的誠意。



一系列的良性互動，為中美雙方重回談判桌創造了有利條件，也顯示雙方正在相向而行，朝著解決對方核心關切的方向做出努力。



美國經濟不能承受之重



就在北京時間9月19日凌晨，美聯儲再次降息，降息幅度為25個基點，同時將超額存款準備金利率（IOER）下調。這是在不到兩個月時間裡，美聯儲的第二次降息。對此，美聯儲主席鮑威爾的解釋是：此次降息主要是為應對貿易政策不確定性帶來的風險、全球經濟增長放緩以及低通脹壓力，以維持美國經濟擴張。



而在美聯儲公布了降息的消息之後，美國的股市、匯市、期貨市場紛紛出現下跌。在一般情況下，利率下調會引起期貨特別是原油期貨的上漲。集體下跌，無疑是市場釋放出的一個信號，印證了美國經濟下行壓力增大。



事實上，來自各方面的信號都在發出預警。本周二發布的美銀美林9月份基金經理調查中，約38%的投資者預計美國經濟將在明年出現衰退，為2011年10月以來的最高水平。

