共建共享將是5G建設主旋律

中評社北京9月23日電／中國聯通與中國電信日前宣布開展5G網絡共建共享合作。雙方簽署了合作協議，相約劃定區域、分區建設、網絡共享。可以預見，這僅是一個開端。在5G建設大潮中，共建共享將是主旋律，這樣不僅能減少重複投資，也將推動5G建設加速普及，提升應用效能。



基礎電信運營商之間如此“大張旗鼓”地共建共享，應該說是比較少見的。從過去的搶用戶大戰、資費大戰，到如今運營商走到一起，說明電信業的發展思路在變化，更加關注如何在競爭中開展有深度、有實質內容的合作。這顯然有利於建立更加規範有序的市場環境。電信與聯通合作共建，將為其他運營商的合作提供有益借鑒，有利於進一步平衡移動通信市場的競爭格局。在今年內即將全面推開攜號轉網的形勢下，共建共享將為各自贏得更多市場機會。



從投資消耗看，共建共享是在做減法。能讓兩家運營商坐下來簽署合作協議，一個重要的原因就是如何在5G投資上更加省錢。5G雖有高性能，但需要付出的投資成本也是高昂的，依靠一家運營商之力很難在短時間內實現大規模5G網絡覆蓋。通過共建共享，發揮兩家運營商投資加總的作用，將大幅減少重複投資、重複建設。據預測，共建共享將為聯通、電信各節省2000億元資本開支。實際上，電信行業共建共享實踐已經在我國產生了巨大的經濟和社會效益，比如，由三家運營商相關資產整合而生的中國鐵塔，近年來節約了大量行業投資和社會資源。



從高質量發展要求看，共建共享是在做加法。近年來，共享經濟為我國經濟發展注入了新動力，成為推動供給側結構性改革和高質量發展的重要途徑。共建共享有利於把5G自身優勢和雙方各自資源發揮最大效用。聯通和電信的5G頻段相鄰，只需要一套設備就能實現5G覆蓋。同時，兩家企業的資源在南北方不同區域具有很大互補性。通過在全國範圍內合作共建一張5G接入網絡，能夠高效實現5G網絡覆蓋，快速形成5G服務能力，增強5G網絡和服務的市場競爭力，提升網絡效益和資產運營效率，達到互利共贏。



從滿足用戶需求來說，共建共享要確保提升5G服務品質。隨著數字經濟不斷深入發展，行業和消費者對5G生活充滿期待，但5G網絡在全國範圍的覆蓋、應用和普及有一個漸進過程。通過網絡共建共享，雙方各自的用戶將在短時間內更快接入5G網絡，基礎設施建設支出大幅減少也將有利於降低5G資費水平，進一步深入推動提速降費行動。但也要看到，隨著5G示範效應更加凸顯，以及4G向5G遷移，5G需求越來越多，共建共享必須充分考慮用戶規模和網絡承載能力，確保用戶獲得穩定、高品質服務。同時，有關部門要加強對共建共享行動的監管，促進規範順暢運行，讓5G建好更要用好。



來源：經濟日報 作者：黃鑫



