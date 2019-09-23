美聯儲二度降息加劇全球金融困局

中評社北京9月23日電／9月19日凌晨(美國周三下午兩點)，美聯儲一如市場預期，正式宣布將基準利率確認調低25基點至1.75%-2%，同時，把銀行超級準備金率下調30基點，從2.1%下調到1.8%。美貨幣當局價、量並舉，在50天之內兩次放寬貨幣，加固了七月末美首次降息以來的貨幣政策轉向，加劇了全球貨幣大寬鬆潮流，也加大了全球金融的脆弱性。



欲迎還拒，貨幣“審慎寬鬆”



中國網發表中國現代國際關係研究院金磚國家暨G20研究中心副主任徐飛彪文章介紹，美聯儲在其政策聲明中，基本維持上次基調和措辭，聲稱美經濟溫和增長，就業市場穩固，但鑒於“當前世界經濟發展可能的影響，以及通脹壓力的減弱”，決定小幅降息。美聯儲暗示此次降息主要受中美貿易戰等外部經濟環境影響，是一次預防性的降息；同時，在其預測經濟前景的點陣圖中，貨幣市場委員會(FOMC)成員對美2019年和2020年末利率的預期中值均為1.875%，預示未來可能不再降息，“鷹”氣逼人。受此影響，市場大幅走低。



隨後，美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上“示弱”，承認貿易與全球經濟增長風險增加，為促進經濟穩定增長，準備在必要時採取“激進”行動，並暗示不排除再度“量寬”，“擴大資產負債表規模的時間有可能比預期的更早”。講話之後，市場先抑後揚，止跌回漲。



美聯儲發出的信號含混不清，已無此前清晰的前瞻指引功能。一方面，這是因為當前局勢下，美國乃至世界經濟增長前景不明，不確定性上升，內部對政策選擇的分歧加大。此次FOMC關於降息的投票，7票贊成，3票反對，內部意見較上次投票更加分化。



另一方面，美貨幣政策“兩難”困境加劇：降息，可刺激經濟增長，但恐怕會加大本就虛高資產泡沫，增大金融體系性風險；升息或維持當前利率水平，又恐傷及已經顯現疲態的美國經濟，不利金融穩定。因此，鮑威爾可選擇空間有限，唯有相機抉擇，且行且看，審慎放水。



推波助瀾，加大全球寬鬆潮



文章稱，目前，多家機構預測美聯儲今後將進一步放寬貨幣。華爾街評級公司穆迪表示第四季度美再次降息的可能性仍然很高，法國興業銀行預計美將在10月再次降息25基點，荷蘭國際銀行、英國渣打銀行則預計12月會有降息。



美聯儲降息，除受本國經濟內在因素影響外，也受全球貨幣寬鬆潮流的影響。今年第二季度以來，世界經濟在首季意外走好之後，開始掉頭向下，美、歐、日等主要經濟體經濟增長均大幅下滑。受全球經濟走緩影響，年初至今世界已有二十多個經濟體陸續開啟了降息周期，包括印度、俄羅斯、澳大利亞、韓國等。8月初，隨美聯儲首次降息，又一波國家跟隨降息，包括巴西、泰國、新西蘭和印度等。本次美聯儲二次降息，再度引發全球新的降息浪潮，香港、沙特、阿聯酋、約旦、巴西等已宣布跟進。



稍早前，歐洲央行在新任掌門人拉加德主導下，已於9月12日宣布將存款利率從-0.4%下調10個基點至-0.5%，融資利率和貸款利率維持目前水平不變；自11月1日起，重啟資產購買計劃(APP)，每月購買額為200億歐元，這意味著歐洲央行已重啟量寬。日本央行日前雖維持短期利率目標在負0.1%不變，但也曾在前不久表示，如果實現通脹目標的動能喪失，“將毫不猶豫出台額外寬鬆舉措”。全球央行競相放水，歐、日等主要經濟體甚至已進入“負利率”時代，表明結構性問題仍困擾世界經濟。



難以自拔，國際金融體系困境加劇



文章分析，實際上，2017年以來，世界主要央行本已開始啟動貨幣常規化進程，擬逐步“退出”金融危機期間的非常規貨幣刺激政策，可僅一年多時間，全球貨幣政策再度被逼反轉。全球貨幣重回寬鬆周期，將增大全球金融體系的脆弱性和隱患。



一是加大全球金融泡沫。危機以來，經全球持續貨幣刺激，持續的超低利率，加大市場風險偏好，不斷推高全球股市、債市、房市等資產泡沫。美股市雖然自去年10月以來數次向下調整，但隨後快速反彈，目前仍居歷史高位，仍處“牛市”範疇，但價值明顯高估。此次全球性貨幣寬鬆，無疑將加大金融市場的“非理性繁榮”。



二是加劇全球債務困境。據國際金融協會(IIF)最新統計，截止2019年第一季度，全球債務規模不斷攀升，目前已近246.5萬億美元之巨，為世界GDP的320%左右，其中，主權債務、企業債務膨脹速度最快。歷史經驗表明，巨額債務最終無不以慘重代價收場。



三是加劇全球高杠杆率問題。債務不斷攀升，而經濟增長率卻呈現下行勢頭，使得債務與收入(產出、權益)之比不斷升高。發達國家金融領域去杠杆近年雖然取得進展，但公共領域和私人家庭和非金融企業領域的杠杆率快速升高，因此，總體杠杆率不降反升，如美國，總債務/GDP比值已超過250%。發展中國家則無論公共債務，還是家庭與企業債務，與經濟產值的比值均在升高，新興市場目前總債務/GDP的比值也超過160%。



上述高資產價格、高債務、高杠杆率等“三高”問題，是2008年以來全球央行持續大規模非常規貨幣刺激的產物，屬國際金融體系頑疾、重疾，對世界經濟肌體隱患極大，但美聯儲及各國央行此輪再度降息，不但於事無補，反而可能加重病候，加劇全球金融體系的脆弱性。

