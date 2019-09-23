中評社北京9月23日電／為就業困難群體提供兜底保障，是就業優先政策的重要職能之一。最近在媒體報道中，一名就業協管員講述了自己工作中遇到的一些困難：有的群眾認為，就業協管員不僅應該負責登記就業情況和推薦工作，還得幫助他們找到完全滿意的工作；還有的幫扶者對就業登記不上心，今天打電話說有工作，過不了多久回訪又說沒工作了。



經濟日報發表記者韓秉志述評文章表示，這位就業協管員所遇到的情況反映出不同勞動者在就業心態和就業能力上存在的一些差異。雖然當前就業形勢總體平穩，但部分勞動者由於技能水平、身體條件、家庭負擔、思想觀念等各種原因，沒有適應勞動力市場的用人需要。因此，準確地篩選出幫扶對象，了解就業困難群體“難”在何處，企業用工“需”在何方，是做好就業幫扶工作的前提。



做好未就業大學畢業生就業服務，支持困難企業穩崗和職工轉崗就業，為城市靈活就業和農民工打工增收開拓更多渠道，是就業優先政策的應有之義。不過，要達到這些目標，需要因人施策。比如，有的就業困難人員對就業充滿渴望，但苦於技能不足等原因，未能就業；有的離校未就業高校畢業生並非找不到工作，而是沒有想清楚自身需求和職業發展方向，陷入了“慢就業”困局；還有些求職者沒找到理想的工作，是由於求職渠道較窄，求職信息掌握不夠通暢等。



文章認為，解決就業問題，更多的是要解決就業結構性問題，這不僅需要保障就業崗位數量，還要解決好信息對稱、崗位質量等問題。因此，就業優先政策應根據不同時期的就業形勢、目標任務，不斷調整創新，確保實現預期就業目標。在了解就業困難群體個人基本情況、就業意願和服務需求等基礎上，還要開展診斷評估和分類，制定出個性化援助方案，才能確保各項促就業政策落到實處。



對有一定工作經驗，但因產業轉型升級缺乏一技之長的就業困難群體，應以“培”為主；對於求職期望過高或長期處於失業狀態的就業困難群體，則應以“疏”為主，引導求職者調整工作預期或先在工作崗位中不斷積累經驗，使其能力及經驗不斷與就業期望崗位匹配；對那些年齡較大或由於身體殘疾行動不便的就業困難群體，則要以“援”為主，通過“政府托底、市場參與”的方式，促進困難群體拓展就業途徑。



破解“就業難”與“招工難” 並存的矛盾，不應由人社部門唱“獨角戲”，需要各部門強化聯動，共同建設資訊齊全、動態更新、精准“配對”的就業服務系統。促進大學生就業，政府、學校都必須提供更加精准化的服務，這裡的“精准”不只是就業信息，還要有就業管理、就業指導等一攬子服務。要通過多元化就業援助服務主體，使各類就業群體能夠獲得更多的就業機會。在做好就業幫扶的同時，還要做好社會保障等相關工作，政府相關部門需要通過失業保險公益崗位等制度和政策措施，運用有形之手保障他們的基本生活，讓求職者能夠放下包袱，更好實現自身價值。

