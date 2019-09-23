個人消費信貸應發展與規範並重

中評社北京9月23日電／日前，浙江銀保監局印發《關於進一步規範個人消費貸款有關問題的通知》，引發多方關注。規範個人消費信貸經營行為，有助於維護市場秩序，防控金融風險，保護消費者合法權益。在予以規範的同時，應採取措施積極發展個人消費信貸，推動金融更好地促消費、擴內需。



經濟日報發表國家金融與發展實驗室特聘研究員董希淼文章表示，當前，中國消費結構正從生存型消費向教育、旅遊等發展型和品質型消費過渡，消費金融市場巨大。商業銀行、消費金融公司、各類互聯網公司高度重視並加大投入，個人消費信貸在快速增長的同時，出現了較多不合規現象，如產品偏離消費屬性、用途管控弱化、多頭授信普遍等。尤其是從資金用途和流向看，部分機構發放無指定用途的個人消費貸款，部分信貸資金未按指定用途使用，違規流入房地產市場以及股市、債市、金市、期市等金融市場。



文章分析，今年以來，中國部分地區樓市出現“小陽春”。從國家統計局剛剛公布的數據看，8月份70座大中城市中，一二三線城市新建商品住宅銷售價格分別同比上漲4.2%、9.9%、9.0%，漲幅雖然放緩，但仍處於上漲趨勢。這與信貸資金違規流入存在一定關係。個人消費信貸資金流入樓市，一方面偏離了“房住不炒”定位，影響房地產調控效果；另一方面，也在一定程度上放大了居民部門杠杆，積聚了金融風險。國家金融與發展實驗室發布的報告顯示，2019年第二季度中國居民部門杠杆率達55.3%，半年累計上升2.1個百分點。



因此，監管部門重申相關政策要求，採取措施堵住政策漏洞，這是及時和必要的。商業銀行和消費金融公司應將消費貸款發放時限控制在5年以下，並要求客戶提供用途證明。對30萬元以上的消費貸款執行受托支付規定，將貸款資金支付到合同約定用途的借款人交易對象，減少被挪用的風險。同時，要合理核定信用卡額度，盡量減少多頭授信，嚴控過度授信，從源頭上降低客戶特別是年輕客戶過度透支的可能。比如，應嚴格落實“剛性扣減”要求，在給信用卡持卡人授信額度時，扣除在其他銀行已獲得的額度。



文章認為，防範個人消費信貸資金進入樓市、股市等，不能只盯著商業銀行、消費金融公司，大型科技公司、互聯網平台對資金流向基本沒有管控，進入樓市、股市的比例可能更高。要加大對各類互聯網平台的清理和整頓，對其提供的借貸業務，在借貸用途、資金流向等方面加強監測。不過，無論對金融機構還是互聯網平台而言，對信貸資金流向、用途的監控都是一個老大難問題。為此，應修改相關制度辦法，將虛構貸款用途、挪用信貸資金的行為納入征信系統，提高借款人違規成本，從源頭上遏制個人消費信貸資金違規流入樓市、股市等。同時，金融機構可以適時建立灰名單、黑名單等制度。



近期，國務院辦公廳發出《關於加快發展流通促進商業消費的意見》，要求金融加大對消費領域的支持力度，鼓勵金融機構創新消費信貸產品和服務。因此，應採取進一步措施，推動個人消費信貸業務健康發展。比如，可探索對金額較小的消費信貸在借款用途、資金流向等方面實行豁免，或採取簡化措施，提高監管效率，降低合規成本。總之，要在防範風險的前提下促進消費金融健康發展，更好地發揮消費金融對提振消費、擴大內需的積極作用。





