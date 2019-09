中國飛行員霸氣驅離外國軍機　底氣何來？

中評社北京9月23日電/央廣網消息:中國空軍日前發布強軍宣傳片《鷹擊長空 為國仗劍》,首次公布我軍飛行員在海上用中英文喊話驅離外國軍機的視頻,片中的飛行員就來自有“遼東雄鷹”之稱的空軍航空兵某旅。這支在改革強軍中成長發展的空中勁旅潛心礪劍,備戰打贏,戰鬥力水平逐年攀升。近日,央廣記者走進這支部隊,探尋他們制勝空天的秘訣。



金秋時節,記者走進被譽為“遼東雄鷹”的北部戰區空軍航空兵某旅,一場海上跨晝夜體系對抗演練正在緊張進行。伴隨著戰機騰空而起的轟鳴聲,金頭盔飛行員侯慶龍率先駕駛戰機開辟空中通道。



侯慶龍說,這次演習雖然與以往訓練相比難度並不大,但夜間海上低空飛行由於沒有可供參考的燈光地標,海面上偶爾有零星的漁船或者是商船,它們的燈光與天上的星星是非常像的,如果飛行員不仔細分辨,就會把海上漁船或者是商船的燈光誤認為是天上的星星,這對飛行員的駕駛技能帶來極大考驗。



這個旅是空軍首批成立的三代機航空兵旅。為了確保部隊隨時拉得出打得贏,他們常態化組織遠海低空超低空飛行、山谷飛行、邊界條件下實彈打靶等實戰科目訓練,不斷提高官兵的戰場應變能力和打贏本領。



金頭盔飛行員、旅長王永同介紹說,這幾年他們通過這種貼近實戰的演訓活動,不僅實現了部隊戰鬥力水平大幅躍升,更實現了訓練理念從“盯著對手”向“緊盯戰場”轉變。



近年來,在空軍對抗空戰考核中,這個旅有7人8次奪得金頭盔,兩次取得團體第一名捧回“天鷹杯”。憑著過硬的技能,他們展翅東海、戰巡南海、勵劍戈壁、演兵塞外……戰鬥航跡遍布祖國大江南北。



在空軍發布的《鷹擊長空 為國仗劍》強軍宣傳片中,飛行員用中英文喊話驅離外國軍機:“This is PLA Air Force speaking. You are about to enter the Chinese airspace. Leave immediately!Leave immediately!我是中國空軍,你即將進入中國領空,立即離開!立即離開!”



這是“遼東雄鷹”在一次戰鬥警巡任務時,驅逐尋釁滋事的外國軍機的一段空中喊話。飛行員們憑借果敢的戰鬥作風和過硬的飛行技術,多次成功逼退外機,堅定捍衛了國家利益。



飛行員謝朗就曾執行過這樣的任務,2017年,他和戰友飛赴某海域執行警戒巡邏任務,面對外國戰鬥機的尋釁滋事,他和戰友與其強勢對峙,最終成功逼退對方。他認為,關鍵時刻敢於亮劍的本領,正是源於平時千百次的錘煉。