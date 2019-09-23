中國飛行員霸氣驅離外國軍機　底氣何來？

中評社北京9月23日電／央廣網消息：中國空軍日前發布強軍宣傳片《鷹擊長空 為國仗劍》，首次公布我軍飛行員在海上用中英文喊話驅離外國軍機的視頻，片中的飛行員就來自有“遼東雄鷹”之稱的空軍航空兵某旅。這支在改革強軍中成長發展的空中勁旅潛心礪劍，備戰打贏，戰鬥力水平逐年攀升。近日，央廣記者走進這支部隊，探尋他們制勝空天的秘訣。



金秋時節，記者走進被譽為“遼東雄鷹”的北部戰區空軍航空兵某旅，一場海上跨晝夜體系對抗演練正在緊張進行。伴隨著戰機騰空而起的轟鳴聲，金頭盔飛行員侯慶龍率先駕駛戰機開辟空中通道。



侯慶龍說，這次演習雖然與以往訓練相比難度並不大，但夜間海上低空飛行由於沒有可供參考的燈光地標，海面上偶爾有零星的漁船或者是商船，它們的燈光與天上的星星是非常像的，如果飛行員不仔細分辨，就會把海上漁船或者是商船的燈光誤認為是天上的星星，這對飛行員的駕駛技能帶來極大考驗。



這個旅是空軍首批成立的三代機航空兵旅。為了確保部隊隨時拉得出打得贏，他們常態化組織遠海低空超低空飛行、山谷飛行、邊界條件下實彈打靶等實戰科目訓練，不斷提高官兵的戰場應變能力和打贏本領。



金頭盔飛行員、旅長王永同介紹說，這幾年他們通過這種貼近實戰的演訓活動，不僅實現了部隊戰鬥力水平大幅躍升，更實現了訓練理念從“盯著對手”向“緊盯戰場”轉變。



近年來，在空軍對抗空戰考核中，這個旅有7人8次奪得金頭盔，兩次取得團體第一名捧回“天鷹杯”。憑著過硬的技能，他們展翅東海、戰巡南海、勵劍戈壁、演兵塞外……戰鬥航跡遍布祖國大江南北。



在空軍發布的《鷹擊長空 為國仗劍》強軍宣傳片中，飛行員用中英文喊話驅離外國軍機：“This is PLA Air Force speaking. You are about to enter the Chinese airspace. Leave immediately！Leave immediately！我是中國空軍，你即將進入中國領空，立即離開！立即離開！”



這是“遼東雄鷹”在一次戰鬥警巡任務時，驅逐尋釁滋事的外國軍機的一段空中喊話。飛行員們憑借果敢的戰鬥作風和過硬的飛行技術，多次成功逼退外機，堅定捍衛了國家利益。



飛行員謝朗就曾執行過這樣的任務，2017年，他和戰友飛赴某海域執行警戒巡邏任務，面對外國戰鬥機的尋釁滋事，他和戰友與其強勢對峙，最終成功逼退對方。他認為，關鍵時刻敢於亮劍的本領，正是源於平時千百次的錘煉。

