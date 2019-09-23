黄肇松：九二一之後　如有好好做這些

黄肇松。（中評社 資料照） 中評社台北9月23日電／今年是921大地震20周年，歷任中央社董事長、中華日報的董事長黄肇松發表文章表示，光陰似箭，歲月如梭。二十年前今天的凌晨一時四十七分十二㸃六秒，台灣中部山區發生芮氏規模七㸃三級的逆斷層型強烈地震，持續102秒的強震，讓全台灣都蒙受嚴重搖晃，導致房屋全倒四萬四千多間、半倒四萬一千餘間，造成全台兩千四百十五位同胞喪生（含失蹤），重傷一千四百多人；總計財物損失近三千億元。這是台灣一甲子來，最嚴重的自然災害，所有台灣人應永記不忘，並引之為天然的教訓而深思防範之。



黄肇松在中華日報發表文章說，反省不易，防範更難，有“詩經”為證。“詩經”採風，也紀錄天文現象及環境劇變，更詳述災變發生後，古人對統治階級救濟遲緩、體恤不足表達不滿的實情。《詩經·小雅.十月之交》中就有關於地震山崩災害和人民不滿的深入描刻，“燁燁震電，不寧不令。百川沸騰，山冢崒崩。髙山為谷，深谷為陵。哀今之人，胡憯莫懲。”強震之後，髙山變成深谷，深谷變成髙山，統治階級沒有大作為，人民卻無懲教之法，其奈之何。



黄肇松表示，平心而論，台灣天然災害多，人民多少具有防災意識，行政官員也不敢輕忽，一旦颱風來襲，立刻組成應變組織；萬一發生震災，朝野餐風露宿露積極救賑的情景，也頗可動人；而媒體發達，如有救災不力的情事發生，民眾也不至於“胡憯莫懲”，缺乏監督管道。然而，災害救賑，急如星火，眾目睽睽之下，一般不敢輕忽；而災害預防，往往是積漸而至，需要身體力行、持之以恆，方能建功。只有三分鐘熱度的災害防範，是難以奏效的。



黄肇松指出，921大地震以來的二十年間，台灣各地發生不少大小地震，造成不同程度的人員傷亡和財產損失，其中以2016年2月6日奪走116人生命的台南大地震最為嚴重，其主要傷亡是在倒塌的維冠大樓。台南地震距離921大地震十六年半，如果我們能記取921的悲痛教訓，對如何做好安家固園計劃多用心思，及早落實，其後不少的地震災害當可避免。



黄肇松說，二十年的歲月不算短，對震災的防範確實能做不少事。首先，“中央政府”可結合地方政府，切實展開對各地住宅安全的大普查，其結果並應公開，打造追求住宅安全的社會共識。對土壤液化的問題，因其為地震危害的主要來源，要持續追蹤調查，並促進民眾瞭解，前陣子政府公布台灣土壤液化的分布狀況，引起社會震驚，但現在好像又船過無痕，對防範震災是一種怠惰。此外，對台灣斷層帶和斷層活動的調查和研究，也應運用大數據資料加強進行。



其次，台灣屋齡偏老，也是地震侵襲時最引人擔心的危機。首善之都的台北市，屋䶖逾三十年以上的老屋達六成以上，約有六十五萬戶。0206強震時，受創最重的台南市屋齡逾三十年的老屋也達百分之四十四，南北都充滿老屋，顯示城市的老化。以都市更新來改善都市機能，是維護住宅安全、防範地震危害的可行辦法，美、歐、日本及中國大陸城市都在做，但以台北市目前都更的速度，要一千餘年才能完成，等同宋朝太祖年間至今。二十年浪費了，政府加速推動立法，強化公權力推動都更，維護住宅安全，免受震災之害，迫在眉睫，不容再蹉跎誤事。



黄肇松表示，我們沒有再一個二十年可以浪費。大選加溫中的各“總統”候選人，對二十年來的安家固園規劃，不論名稱為何，總是強調親民化，行動卻是牛步化，究竟有何改善之道，俾保障民眾居家安全，有效防範震災，應視為大選重要課題，提出周全的災害防救及公共安全維護的政見，民眾應該用人力、設備、管理、任務及環境風險評估的“5M”理論，檢視其政見是否確實可行，再投下神聖一票，這也是對921大地震二十周年最深刻、務實的省思。