聯合報民調：一對一蔡45%韓33%

蔡英文。（中評社 資料照） 韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北9月23日電／鴻海集團創辦人郭台銘及台灣民眾黨主席台北市長柯文哲未參加連署獨立參選2020，讓明年大選可能回歸藍綠對決狀態，《聯合報》今日發佈民調顯示，蔡英文對上國民黨提名的韓國瑜，蔡獲得45%支持度，韓則是33%，兩人差距達12個%；另外，若呂秀蓮和時代力量“立委”黃國昌參戰，蔡仍領先韓8個%。



根據《聯合報》今天公佈的民調指出，在民進黨蔡英文、國民黨韓國瑜藍綠對決情況下，雙方支持度並未因郭台銘退選而有明顯改變，蔡的支持度達45%，韓33%，22%選民意向未定。



民調顯示在看好度方面，53%認為蔡英文可望順利連任，僅28%看好韓國瑜，20%無法判斷。



針對政黨傾向來看，蔡英文獲得92%民進黨支持者力挺，韓國瑜則獲75%國民黨支持者支持。



民調指出，蔡英文在40歲以下年輕選民中，以59%支持度領先韓國瑜的25%；40到59歲選民中，38%支持蔡，40%支持韓；在60歲以上選民中，蔡獲38%，韓拿34%。



另外若喜樂島聯盟推薦呂秀蓮、時代力量黃國昌等第三勢力參戰，蔡英文仍以39%領先，韓國瑜獲31%，黃國昌7%，呂秀蓮5%，另有19%選民都不支持或未決定。



本民調由聯合報系民意調查中心於9月19到21日晚間，住宅電話和手機訪問1157名成年民眾，另264人拒訪；在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.9個百分點內。