陳菊、葉菊蘭缺席私菸案報告　藍召委急召

陳菊缺席財政委員會私菸案專題報告，副秘書長施克和代打。(中評社 洪德諭攝) 財政委員會進行蔡英文專機違法走私菸品案專題報告。(中評社 洪德諭攝) 中評社台北9月23日電（記者 洪德諭）蔡英文7月進行“自由民主永續之旅”出訪台灣邦交國，不過爆出相關人員利用職務之便進行香菸走私事件。23日“立法院”財政委員會針對此事邀請相關官員進行專題報告，並備質詢，不過受邀的“總統府”秘書長陳菊與華膳空廚董事長葉菊蘭缺席，對此“總統府”副秘書長施克和表示，陳菊是循例不前來，而華膳代理人則是解釋葉有公務，召委費鴻泰要求立即叫打電話叫他們來。



針對私菸案，“立法院”財政委員會邀請“財政部”部長蘇建榮、金融監督管理委員會主任委員顧立雄、“總統府”秘書長陳菊、“國家安全”局”局長邱國正、“法務部調查局”局長呂文忠及“交通部”部長哥佳龍率中華航空股份有限公司董事長謝世謙、華膳空廚股份有限公司董事長葉菊蘭等率相關單位就2019年7月“總統”專機違法走私菸品案相關調查、處分及改善作為”進行專題報告，並備質詢。



在會議開始前，召委費鴻泰先開始點名缺席官員，包括陳菊與葉菊蘭，費鴻泰先問施克和，陳菊為何沒來？施克和表示，是循例辦理，依相關辦法，陳菊可不必到“立院”專題報告，費鴻泰則回答，循例也要召委同意，不來今天早上才送假單，前幾天都沒接到電話，要求施副祕打電話叫陳菊來。



費鴻泰也強調，這次私菸案主謀是侍衛室，依據“總統府”組織法負責主管就是“總統府”秘書長，沒管好才會有今天結果。



至於葉菊蘭，代理人表示，因有公務因此未前來，費鴻泰則回應，不來就是作賊心虛，連華航董事長謝世謙都來了，“可恥”，要求打電話請她過來。