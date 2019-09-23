藍委究責私菸案　要求陳菊葉菊蘭負政治責任

陳菊。（中評社 資料照） 華膳空廚董事長葉菊蘭。（中評社 資料照） 中評社台北9月23日電／蔡英文出訪爆出特勤運載私菸，“立法院”財政委員會今日邀集“總統府”秘書長陳菊、華膳空廚董事長葉菊蘭等，就蔡英文專機違法走私菸品案提出報告。中國國民黨“立法院”黨團將此案定調為“總統府”走私，並將要求陳菊、葉菊蘭等負起政治責任，但兩人今都缺席，引發藍委強烈不滿。



財委會今日就7月爆發的蔡英文專機違法走私菸品案，邀集“總統府”秘書長陳菊、“國安局長”邱國正、“法務部”“調查局長”呂文忠、“財政部長”蘇建榮、“金管會主委”顧立雄、“交通部長”林佳龍、華航董事長謝世謙等列席報告。



國民黨團總召曾銘宗表示，不管是採購私菸、貨車派遣，到後來運送私菸貨車混入府車隊，都是府侍衛室涉案，這些人出自府侍衛室，當然應該對府究責。



曾銘宗強調，至今府方高層沒有任何人負起政治責任，且事情發生以來，只見行政責任都是由基層人員承擔，就他了解，已有“國安”單位基層人員對此感到十分不滿。



府方表示，府方對這個案子從頭到尾的態度就是不迴避也不護短，一定會配合司法單位偵辦到底釐清責任。特勤系統有其專業性，並有特勤條例的規範。府秘書長並不在特勤中心的指揮體系。這一點，相信歷任政府的府正副秘書長，都應該很清楚。



“財政部”表示，華膳空廚在蔡英文專機出境當日向台北關申報免稅菸品使用量，但實際上未將預購的9233條裝機出口，不但未申報修正且未登打退庫單，還將走私貨品擅自移動至入境班機機邊，故處以15萬罰鍰。另就2017年以來，“總統”專機運輸免稅菸共有4次都同樣違規，對華膳空廚開罰60萬元。