美國作家李察森指蔡英文未交論文　府方駁斥

府發言人丁允恭。(中評社 資料照) 中評社台北9月23日電／針對蔡英文論文風波，網路最近流傳一篇由曾是美媒專欄作家的麥可.李察森（Michael Richardson）所撰文章，指稱倫敦政經學院（LSE）說蔡英文當年並未提交博士論文。對此，台媒報道，“總統府”發言人丁允恭昨日表示，蔡英文有交論文，“沒交怎麼畢業？”府方之前也公布過LSE在1984年所發論文考試通過通知書，足證當時確實提交了這本論文，並通過論文口試。



根據《中時電子報》報道，曾為美國波士頓《觀察家報》撰寫過專欄的作家麥可.李察森（Michael Richardson）今年7月就在其部落格“李察森報告”（Richardson Reports）發表文章，宣稱經他向倫敦政經學院求證，蔡英文當年並未按學術程序，將論文提交校方，並指責蔡英文身為國家領導人，卻不誠實面對論文爭議。



在這篇題為“大學圖書館說，蔡英文沒有提交那篇消失的論文”的文章中，引述LSE圖書館館員歐爾森女士所言，“那時期的所有博士論文都會先送到議事大樓圖書館。而且因是法學院論文，還會送一份到高等法律研究院（IALS）”。但議事大樓從未收到這本論文，IALS也找不到此論文。當蔡博士決定參選時，我們已經徹底搜尋，然而很抱歉，結果讓大家失望。



該篇文章說明，IALS是英國一流法律圖書館與存放博士論文的所在。IALS資料庫也找不到蔡消失的論文。



“李察森報告”文章強調，“蔡英文從未發表論文，對外界質疑也不回應…誠實是好領導人的必要條件，這篇消失的論文，帶出她是否適合領導國家的重大疑問。這篇論文是否為抄襲？論文是否認真探討不公平貿易？為何不讓大眾得知論文去向？”



李察森被認為是“台獨”基本教義派支持者，其部落格首頁為他21日撰寫，紀念日前逝世的“台獨”運動先驅史明的文章，還附有他與史明的合照。



府方則回應表示，蔡英文當年的論文在大英圖書館以及倫敦政經學院圖書館都能找到紀錄，篇名是“不正貿易行為與防禦手段”（Unfair Trade Practices and Safeguard Actions），於1984年獲頒博士學位。



對網路流傳的該篇報道，丁允恭表示，其中也引用了大英圖書館之前的搜尋圖片。“如果沒交論文，為何大英圖書館索引可以搜得到？”



“總統府”之前已公布LSE校方提供的蔡英文就學期間資料，包括1984年2月所發出、蔡英文論文考試通過的正式通知書，註明同樣的論文名稱，LSE也提供1984年3月所製發的畢業證書影本。府方強調，以上這些，都足以證明，蔡英文當年確實有提交論文、通過口試，並取得博士資格。